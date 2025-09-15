Az év első felében 484 milliárd forintjába került az államnak a rezsicsökkentés

Az MVM-csoport közzétette az aktuális pénzügyi jelentését, és kiderült, hogy a holding az év első felében 484 milliárd forintot kapott az államtól a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért, vagyis ennyibe került fél évig a rezsicsökkentés fenntartása – írta meg az Economx. De jelentős tétel volt az MVM-csoportnál a Debrecen Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra fejlesztésére kapott 25,7 milliárd forintos állami támogatás is.

Illusztráció: Artur Widak/NurPhoto via AFP

Az MVM értékesítésének árbevétele az első félévben több mint 2000 milliárd forint, de 6,5 százalékkal elmaradt a tavalyi bázistól. Az egyéb bevételek viszont 26 százalékkal 573 milliárd forintra nőttek. Az első félévben az értékesítési árbevétel fele (1066 milliárd forint) származott földgázeladásból, a második legjelentősebb tétel a villamosenergia-kereskedelem volt, 594 milliárd forinttal. Az exportból 938 milliárd forintot folyt be. Az MVM működési profitja 336 milliárd forint volt, 2 százalékkal több, mint tavaly, az adózott profit 222 milliárd forinton stagnált.