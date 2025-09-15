Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint az EU a „szerb Majdant” készíti elő

Egy hónapja az orosz titkosszolgálat elkezdett nyíltan Magyar Péter ellen kampányolni: az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) közleményben „leplezte le” a Magyar Péter mögött álló háttérhatalmakat, megismételve a Fidesz állításait. A közleményről – amiben Szijjártó Péter külügyminiszter szerint semmi újdonság sem volt – , akkor az MTI számolt be, ami most az SZVR újabb közleményét fordította le magyarra: az orosz hírszerzés ezúttal a szerbiai tüntetések körül igyekszik kavarni.

Az SZVR sajtóirodája szerint a szerbiai utcai megmozdulások sok tekintetben az Európai Unió felforgató tevékenységével függnek össze, aminek a célja, hogy Brüsszelhez lojális vezetés kerüljön hatalomra az országban. „Az Európai Unió a »szerb Majdant« készíti elő” – írják a 2014-es ukrajnai forradalomra utalva.

Az orosz kémszolgálat szerint a fiatalok részvételével zajló szerbiai „zavargásokat” sokban „az Európai Unió és tagállamainak felforgató tevékenysége eredményezte”, és „az európai liberális fősodor célja, hogy a legnagyobb balkáni országban Brüsszel iránt engedelmes és lojális vezetést juttasson hatalomra”.

Szergej Lavrov külügyminiszter és Vlagymir Putyin orosz elnök az FSZB és az SZVR igazgatóival a Kremlben 2016. december 19-én. Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE/Anadolu via AFP

A közlemény szerint az európai elitnek sok mindent sikerült elérnie: a fiatalok radikalizálódnak, a békés tiltakozásról a „forradalmi” harci módszerekre és az erőszakra térnek át, de a Nyugat által számos országban sikerre vitt „színes forradalom” forgatókönyve Szerbiában mégis kudarcot vall. Ennek oka az SZVR szerint az, hogy a szerb társadalomban erős maradt a hazafias hangulat, az ortodox egyház egyesítő hatása és „a NATO agressziójának és az ország bombázásának emléke”.

Az SZVR szerint az „európai elitek” úgy döntöttek: november 1-et, az újvidéki tragédia évfordulóját arra fogják felhasználni, hogy a helyzetet a saját javukra fordítsák. A törekvésben a fő a hangsúlyt a szerb fiatalok „agymosására” és az ún. „fényes európai jövő” reklámozására helyezik, ebben és a mozgósításban pedig különleges szerepet szánnak a „független” médiának, amit „demokratikus” európai pénzekkel támogatnak – írjaz orosz hírszerzés, ami egyébként masszív dezinformációs kampányokat folytat szerte a Nyugat-Balkánon.

Az SZVR a Brüsszellel kapcsolatban álló nem kormányzati szervezetek révén jelentős pénzügyi támogatásban részesülő médiumok között sorolta fel a FoNet, a RAM Network, a Vreme, a Juzne Vesti, a Slobodna rec, a Boom93, a Podrinske, a Freemedia, az Indjija, a SOinfo, a FAR és a Storyteller szerb hírportált, illetve a Link nevű NGO-t.

Amikor márciusban a szerbiai tüntetésekről folytatott megbeszéléseket Aleksandar Vulin leköszönő szerb miniszterelnök-helyettes és Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára Moszkvában, Vulin a találkozó után arról beszélt, hogy „a szerbiai színes forradalom mögött a nyugati titkosszolgálatok állnak, amik kormányváltást igyekeznek elérni Szerbiában”, de ezt ők nem fogják megengedni, és Vulin azt is elmondta, hogy a belgrádi hatóságokat az orosz kémszolgálatok segítették a tüntetésekre adott válaszlépések megtételében.

Egy akkori tüntetésről a 444 is készített videóriportot: