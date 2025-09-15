Azt mondták nekik, egy dubaji szupermarketben fognak dolgozni, aztán az európaiak rajtuk élték ki a legdurvább perverzióikat

„Ti afrikaiak egymást sodorjátok bajba. Nem akarunk beavatkozni” – jött a válasz a dubaji rendőrségtől, mikor Lexi el akarta mesélni a történetét. A Lexi álnevet a sztorit felderítő BBC adta az ugandai nőnek, akit a kétezerhúszas években hozott be az Egyesült Arab Emírségekbe Charles Mwesigwa jól fizető munka ígéretével, hogy aztán extrém prostitúcióra kényszerítse nők tucatjaival együtt. Lexi végül visszaszökött Ugandába, ma hasonló helyzetben élő nők mentésével és segítésével foglalkozik.

Nem mindenkinek sikerült kiszakadnia Mwesigwa hálózatából. Monic Karungi Uganda nyugati feléről érkezett Dubajba 2022 elején Mwesigwa segítségével. Négy hónappal később végre új munkát szerzett, elköltözött, aztán kiesett az új albérlete ablakán. A hatóságok szerint öngyilkosságot követett el. További nyomozás azért nem történt, mert drogot és alkoholt találtak a lakásban, az ablakpárkányon pedig kizárólag Monic ujjlenyomatát azonosították.

Nem ez az első ilyen eset, Dubajban évek óta hallani vad, megalázó szexpartikról, arról azonban keveset lehetett tudni, hogy kik és hogyan szervezik ezeket a partikat. A lap nyomozásából kiderül, a legtöbb prostituált szegényebb országokból érkezik érdemi megélhetés reményében. Mwesigwa állást és lakást ígért a nőknek, mikor pedig kiderült, hol van a szállás, és mi a munka, a tartozásukkal kezdte zsarolni őket.

Egy feketét akarnak, aki sír és sikoltozik

A buliknak visszatérő eleme volt az erőszak. Többek között a kliensek saját fekáliájuk elfogyasztására kényszerítették a nőket.

Ennek neve is van, és a „Dubaiportaputty”, azaz dubaji mobilvécé hashtag alatt rengeteg videó futott az utóbbi években X-en vagy épp TikTokon. A cikk írásakor ezekből a videókból már nem sokat találtam, de egyes videók szerint nem csak afrikaiakat használtak ki, hanem nyugati influenszereket is az országba reptettek, hogy aztán a szexpartin való részvételre kényszerítsék őket. Hasonló történt Maria Kovalcsuk ukrán OnlyFans-modellel, akinek egy ilyen szexpartin törték el a testrészeit, miután el akart menekülni – a rendőrség egy nap után elengedte a tetteseket.

A lap egyik beépített újságírójának sikerült beszélnie Mwesigwával. Erről videó is készült, úgyhogy a férfi hiába tagad, az a saját szájával mondja el, hogy a „huszonöt lányból” sokan mindenre „nyitottak”, „egy éjszakára ezer dollárba kerülnek”, de „minél őrültebb dolgokat” kell csinálniuk, annál többet kell fizetni értük. Mikor a porta puttyról kérdezték, azt ígérte, a legőrültebb lányokat fogja küldeni.

Mia, aki végül sikerrel szökött meg Mwesigwa köreiből így számolt be erről: „Van egy kliens, akik lányokra kakil, és azt mondja nekik, hogy egyék meg a szarát.” Lexi hasonló élményekről számolt be: „Volt egy kliens, aki azt mondta, négyezer dollárt fizet nekem, ha csoportosan megerőszakolhatnak, az arcomba pisilhetnek és megvernek. De adtak volna még ötezret, hogy felvehessék, ahogy székletet eszek.”

Elmondása szerint valahányszor visszautasította az ajánlatot, a kliensek csak még érdeklődőbbé váltak. „Olyan valakit akarnak, aki sír, sikoltozik, és elszalad. És hogy ez a valaki fekete ember legyen.” Arról mindkét kérdezett beszámolt, hogy a kliensek legtöbbje Európából érkezett fehér férfi. Lexi szerint az etnikuma része az extrém fétiseknek. Emellett a segítségkérést is nehezíti a származásuk, a hatóságok nem hajlandók foglalkozni az afrikaiak problémáival.

Élvezte az üzletet

Mikor származásáról kérdezték, Mwesigwa azt mondta, 2006-ban még buszsofőrként dolgozott Kelet-Londonban. Azóta azonban Dubajban nagy vállalkozást épített fel a prostituáltakra, amit ráadásul élvez is. „Megnyerhetném a lottót, egymillió fontot, akkor is csinálnám... a részemmé vált” – mondta.

A lapnak Mwesigwa egykori munkatársával, Troyyal is sikerült beszélnie, aki elmagyarázta, hogyan működik a hálózat. Egyrészt Mwesigwa különböző kluboknak fizet, hogy beengedjék a prostituáltjait klienseket keresni, másrészt soha nem a saját nevére bérel autókat és lakásokat. Erre kellettek az olyan munkatársak, mint Troy, hiszen így sokkal nehezebb visszakövetni, ki áll az egyes esetek mögött.

A segítség nélkül maradt nők kénytelenek Mwesigwára támaszkodni. Lakhatást és munkát képtelenek maguknak szerezni, ha meg is próbálnák, Mwesigwa a tartozásukkal fenyegeti őket. „Erőszakos volt, amikor elmondtam neki, hogy haza szeretnék menni” – mesélte Mia. Amikor megérkezett Dubajba, a férfi még csak közel háromezer dolláros tartozásról beszélt. Két hét alatt ez az összeg megduplázódott – Mwesigwa az étkezésre, a lakhatásra és az általa intézett útlevélre hivatkozott.

Felmondott, aztán kiesett az ablakon

A cikk elején már említett Monic története tragikus, és közel sem egyedi eset. Azzal az elképzeléssel érkezett Dubajba, hogy egy szupermarketben fog dolgozni, de érkezése napján kiderült, hogy ötven másik nővel kell együtt laknia majd együtt laknia, tartozását pedig prostitúcióval kell törlesztenie. Pár héten belül már közel harmincezer dollárral tartozott Mwesigwának, családjának küldött hangüzenetekben rendszeresen sírt.

Utoljára 2022 áprilisában posztolt a külföldiek körében népszerű Al Barsha lakónegyedből. Akkor négy hónapja érkezett az Egyesült Arab Emírségekbe, a posztot megelőző időszakban pedig gyakran veszekedett Mwesigwával. Beszámolók szerint nem volt hajlandó együttműködni a férfival, és úgy érezte, sikerült kitörnie a hálózatból.

„Szerzett valami munkát. Nagyon izgatott volt. Azt gondolta, kiszabadul, és most, hogy van egy rendes munkája, és nem kell férfiakkal hálnia, visszanyeri az életét” – mesélte Mia, aki Moniccal együtt lakott Mwesigwa szállásán. Monic rövidesen kiköltözött, majd pár nappal később, 2022. május elsején kizuhant lakása erkélyéről.

Mint írtuk, a rendőrség a drogok és az alkohol láttán nem folytatta a nyomozást. Monic Emírségekben élő testvére, Michael azonban megpróbált válaszokat keresni. A halotti anyakönyvi kivonatból nem derült ki, hogyan halt meg a nő, toxikológiai jelentést pedig nem sikerült szerezni. Monic egyik szomszédja azonban elvitte Michaelt Mwesigwához.

„Dubaj az enyém”

Elmondása szerint a lakásba belépve nappaliból áradt a füst, a nappali asztalát kokainnak tűnő por fedte, körülötte pedig a prostituáltak szexeltek ügyfelekkel. Mwesigwát két nővel az ágyban találta, és amikor Michael megpróbálta bevonszolni a rendőrségre, a férfi azt mondta: „Huszonöt évet töltöttem Dubajban. Dubaj az enyém. Szó sincs feljelentésről... A nagykövetség én vagyok, én vagyok a nagykövetség.”

Mwesigwa a BBC hivatalos megkeresésére mindent tagadott, a videón azonban jól azonosítható a jogosítványa és az arca alapján. Elmondása szerint annyiról van szó, hogy szeret klubokba járni, pénzes arcokat gyűjteni maga köré, ezért is lehet annyi nő körülötte.

Nem Monic volt az egyedüli ismert áldozat. A lap megírta az ugandai származású Kayla történetét is. Ő 2021-ben zuhant ki egy olyan lakásból, amely megerősíthetően Mwesigwához köthető. A rendőrség nála is drogot és alkoholt talált, az ő toxikológiai jelentését azonban sikerült megszereznie a lapnak – e szerint halálakor nem volt drog vagy alkohol a szervezetében.

Kayla holttestet végül visszakerült a családjához, Monic testét azonban nem sikerült visszaszállítani Ugandába. Feltehetőleg névtelen sírban fekszik megannyi ismeretlen történetű bevándorló mellett.