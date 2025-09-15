Blikk: Két éve lakatlan Ruszin-Szendi Romulusz 896 millió forintot érő szolgálati villája

A Blikk közérdekű adatigénylése szerint Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villáját a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2022-ben vásárolta meg 235 millió forintért.

A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai Igazgatóságának (HMEI) küldött adatigénylésből azt derül ki, hogy lakóház 235 millió forintért került 2022. március 4-én a HMEI birtokába, amelyen 652 459 593 forintért végeztek felújítást. Az ingatlan értéke 896 902 193 forintra nőtt, a HMEI tulajdonában áll, azt senki sem használja.

A vásárlást 9 406 600 forint illeték is terhelte, amelyet szintén közpénzből fizetett be a vagyonkezelő szervezet. Az ingatlanon történt beruházást a HMEI saját munkavállalóval, illetve bevizsgált alvállalkozók közreműködésével, saját eredményének terhére valósította meg, ahhoz támogatást, költségvetési forrást nem kapott, áll a hivatalos HMEI-válaszban. Az ingatlan esetleges jövőbeni értékesítésére az állami tulajdonban levő gazdasági társaságok működésére vonatkozó jogszabályok szerint kerülhet sor, olvasható a lapnak küldött levélben, amelyet a gazdasági igazgató írt alá.

Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy 2021 júniusától lett a Magyar Honvédség parancsnoka, majd ezt követően altábornagyi kinevezést kapott. 2023. január 1-től beosztása megváltozott, a Honvéd Vezérkar főnöke lett, majd 2023. április 27-én Novák Katalin akkori köztársasági elnök felmentette. A Blikk úgy számolta, az altábornagy családjával nagyjából 6–8 hónapot használta a luxusvillát annak felújítása után.

Egyébként korábban a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálata is ezeket a számokat tárta fel júliusban az ingatlannal kapcsolatban. A hivatal jelentése szerint „az ingatlant a HM EI Zrt. 2022 márciusában 235 millió forintért vásárolta meg a Ruszin-Szendi Romulusz kérésére, majd az ő igényeire további 652,5 millió forintértékben hajtottak végre azon beruházásokat. Az ingatlan fejlesztésével a teljes bekerülési költség 896,9 millió forint lett, amelyhez még bruttó 132,2 millió forint értékű ingóságok (bútorok, eszközök) beszerzése társult.”

A lakás miatt már februárban is támadták a tiszássá lett extábornokot a kormánymédiában. A KEHI június végén Ruszin-Szendi Honvédkórházban elvégzett zsírleszívásáról tett közzé jelentést. A volt vezérkari főnök akkor a reakcióiban azt állította, hiteltelenné akarják őt tenni, mert „rájuk” tudja bizonyítani, „hogy a »békepárti« szuverenitásuk csupán lózung”.