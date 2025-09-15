Egy férfi ENSZ-orvosként csalt ki milliókat a 60 éves nőtől

Egy 60 éves zalaegerszegi nő 2024 januárjában ismerkedett meg egy magát ENSZ-alkalmazott orvosnak kiadó férfival. A „doktor” a nő bizalmába férkőzött, elhitette vele, hogy feleségül veszi, és elutazik hozzá Magyarországra, írja a police.hu. Ehhez először 1200 eurót kért a nőtől, majd hogy a biztosítását is fedezhesse, 3000 eurót kért, a házassági anyakönyvi kivonat elkészítésére pedig 5000 eurót.

Az utolsó alkalommal, amikor fizetésre kérte, a nő már nem teljesítette. Teltek a napok, és kapott az „ENSZ-től” egy újabb fizetési felszólítást, de már azt sem utalta el, inkább feljelentést tett a rendőrségen.

A rendőrség az esettel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy