Első fokon 9-10 éve fegyházat kértek a két férfira, akik láncra verték az adósukat

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Elraboltak, majd láncra vertek és bántalmaztak egy férfit 2023 júliusában, mert az 50 ezer euróval tartozott két másiknak. Most a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta három vádlottal szemben, olvasható az ügyészség honlapján.

Az ítélet szerint a sértett 50.000 euróval tartozott a két magyar-ukrán állampolgárságú vádlottnak, akik 2023. július 21-én egy debreceni bevásárlóközpont parkolójába csalták a férfit, majd gépkocsival – arcának eltakarásával – egy vidéki házához vitték. A garázsban a férfit lánccal kikötözve tartották. Innen többször elvitték, hogy az ismerőseitől kért pénzt átvegye, amit azonnal euróra váltottak.

Fotó: Ügyészség

Később a férfit egy barátjához vitték, akitől szintén kölcsönkért, eközben jelezte, hogy bajban van. Másnap a találkozón a férfit az ismerőse kimentette. A férfit a fogva tartás ideje alatt rendszeresen bántalmazták és életveszélyesen megfenyegették, miközben a tartozás visszafizetését követelték tőle.

A bíróság a kettős állampolgárságú vádlottakat bűnösnek mondta ki minősített emberrablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt és őket 9, illetve 10 év fegyházra ítélte. Harmadik társukat, mint bűnsegédet marasztalta el emberrablás bűntette miatt, és vele szemben 6 év 6 hónap fegyházbüntetést szabott ki.

Az ítélet ellen az ügyészség a feltételes szabadságra bocsáthatóság miatt, míg a védelem felmentés és enyhítés érdekében fellebbezett. Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt majd.

bűnügy bíróság testi sértés Debreceni Fellebbviteli Főügyészség fogvatartás emberrablás Debreceni Ítélőtábla első fok ítélet lánc
Kapcsolódó cikkek

Elraboltak, láncra vertek, napokig kínoztak egy debreceni férfit 50 ezer euró miatt

Két magyar–ukrán állampolgár verte össze fém baseballütővel a tartozása miatt egy szabolcsi faluban.

Herczeg Márk
bűnügy