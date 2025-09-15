Ezúttal kormányzati helyszínek felett repülő drónt hatástalanítottak Varsóban

„A lengyel állami védelmi szolgálat hatástalanított egy kormányzati helyszínek, a Belweder-palota és a Parkowa utca felett repülő drónt” – ezt Donald Tusk, miniszterelnök osztotta meg az X-en. Az incidenssel kapcsolatban két fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe, a rendőrség pedig vizsgálja az eset körülményeit, tette hozzá Tusk, de ennél több részletet nem árult el az esetről.

Mindez azután történt, hogy múlt héten 19 orosz drón repült be Fehéroroszországon keresztül a lengyel légtérbe. A lengyel légvédelem több orosz drónt megsemmisített. Az Ukrajna elleni háború óta ez volt az első eset, hogy NATO-terület felett orosz drónokat lőnek le.

A nap folyamán egyébként a BBC szerint a brit védelmi miniszter megerősítette, hogy a NATO-szövetségesekhez csatlakozva ők is védeni fogják a lengyel légteret az orosz drónok múlt heti behatolása után. A RAF Typhoon vadászgépei légvédelmi bevetéseket fognak végrehajtani Lengyelország felett a katonai szövetség keleti szárnyának megerősítésére irányuló küldetés részeként. Más szövetségesek, köztük Dánia, Németország és Franciaország már részt vesznek a műveletben.