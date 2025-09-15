Hamarosan szabadul a börtönből a férfi, akit Madeleine McCann eltűnésével gyanúsítanak

A brit rendőrség, amely a világ leghíresebb gyerekeltűnési ügyét, Madeleine McCann 2007-es portugáliai eltűnését vizsgálja, közölte, hogy továbbra is a 49 éves, német Christian Brueckner a nyomozás gyanúsítottja.

A német gyanúsított, Christian Brueckner az eltűnés idején abban a térségben élt, ahol a kislány eltűnt, és várhatóan ebben a hónapban szabadul egy németországi börtönből, ahol egy másik ügy miatt ült. A brit és német hatóságok először 2020-ban nevezték meg őt gyanúsítottként.

„Tudomásunk van arról, hogy egy 49 éves német férfi — aki a német szövetségi nyomozás első számú gyanúsítottja volt Madeleine eltűnésének ügyében — hamarosan szabadul a börtönből”, közölte hétfői nyilatkozatában Mark Cranwell főfelügyelő, a brit Metropolitan Police vezető nyomozója.

„Megerősíthetjük, hogy ez a személy továbbra is gyanúsított a Metropolitan Police saját nyomozásában.”

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el, miközben családjával nyaralt a portugáliai Praia da Luz városában, Algarve régióban. Eltűnése hatalmas nemzetközi keresést indított el, és világszerte óriási médiafigyelmet váltott ki. A kislányt azóta sem találták meg.

A német rendőrség 2020 júniusában közölte, hogy feltételezésük szerint Madeleine McCann már nem él, és nagy valószínűséggel Christian Brueckner a felelős az eltűnéséért. Brueckner tagadta, hogy bármi köze lenne az ügyhöz, és eddig semmilyen, az eltűnéshez kapcsolódó bűncselekménnyel nem vádolták meg.

Az elítélt gyermekbántalmazó és drogdíler jelenleg börtönbüntetését tölti, amiért megerőszakolt egy 72 éves nőt ugyanabban a régióban, ahol a kislány eltűnt.

A várható szabadon bocsátása előtt, 2023 júniusában a portugál és a német rendőrség négy napon keresztül kutatott bizonyítékok után az Algarve térségében, Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban. (Reuters)