Iványi Gáborék, független média, civilek: akiket a kormány kipécézett, százmilliókat kaptak az szja-felajánlásokból

Kikerült a NAV oldalára, melyik szervezet mennyi támogatáshoz jutott az egy százalékos felajánlásokból.

A civil szervezetek közül a legtöbbet a Telex alapítványa kapta: több mint 580 millió forintot 39 812 felajánlótól, őket pedig a Partizán követi mintegy 472 millió forinttal 38 383 felajánlótól. Ezzel a két független média lenyomott mindenki mást, például a beteg gyerekeket és az állatokat segítő civileket. A két médiaalapítvány után az első tizenötbe ugyanis csupa ilyen szervezet fért be. Harmadik lett az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (384 millió forinttal), negyedik a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány (374 millió), ötödik a Bethesda Kórház (260 millió), akiket a Daganatos.hu Alapítvány (256 millió), a Bátor Tábor (251 millió) és a Szent Márton Gyermekmentő (137 millió) követ.

Állatvédők közül a Kutya-Segélyszolgálat kapta a legtöbbet, 120 millió forintot. Az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesületnek 109 millió forintot ajánlottak fel, a TASZ pedig 93 milliót kapott.

A független médiaszervezetek közül a Klubrádió Szabad Sávért Alapítványa 78 millió forintot, a Független Médiaközpontot működtető Független Újságírók Alapítványa 63,7 milliót, az Átlátszó mögött álló Átlátszónet 51 milliót, a Magyar Hang 32 milliót, míg a Tilos Rádió alapítványa 31 millió forintot kapott az egy százalékokból.

Az állítólagos „sorosista” kötődéseik miatt a kormány által sokat támadott szervezetek közül

a Ritók Nóra-féle Igazgyöngy Alapítvány 38,6 millió,

a Magyar Helsinki Bizottság 13,4 millió,

az Amnesty International Magyarország 5,2 millió,

az Utcáról Lakásba Egyesület 23 millió,

a Budapest Bike Maffia 26 millió,

a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 22 millió,

a Kék Pont Alapítvány 1,4 millió,

az Ökotárs Alapítvány pedig 346 ezer forintot kapott.

A Puzsér Róbert működtette Inga mögött álló Tudatos Választókért Alapítvány is kapott mintegy 37 millió forintot az egy százalékos felajánlásokból.

De Mészáros Lőrinc lehajol az apróért is. A hozzá köthető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 688 ezer forintot kapott 27 felajánlótól, a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány pedig 36 ezer forintot 3 adózótól.

A Békemeneteket szervező Civil Összefogás Közhasznú Alapítványt 134 felajánló találta érdemesnek a támogatásra, ez 1,6 millió forintot jelentett. Az Áder János alapította Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért Alapítvány pedig 6 milliót gyűjtött 468 embertől. A Schmidt Mária vezette Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványt nyolcan találták támogatásra érdemesnek, ez 372 ezer forintot jelentett.

Érdekes megemlíteni, hogy a Cserháti Szent Hubertus Vadásztársaságnak mindössze egy ember adta adója egy százalékát, de ő meglehetősen sokat: 843 284 forintot. Ez azt jelenti, hogy a felajánló tavaly 562 millió forintnyi jövedelem után fizetett szja-Azt, hogy ki a jó módú felajánló nem lehet tudni, de azt igen, hogy a vadásztársaság vezetője Barna Zsolt, a Mészáros-féle Magyar Bankholding elnök-vezérigazgatója.

A Mészáros-üzlettárs és Market Építőt tulajdonló Scheer Sándor családi alapítványának is vagyonos felajánlói voltak, nekik nyolc főtől 1,4 millió jött össze. Az egy főre jutó felajánlások listáján ezzel az ötödik helyen van az alapítvány.

Hasonlóan jómódú adakozói vannak a nem igazán ismert Digitálisan Archivált Tudás Alapítványnak, mely három felajánlótól majdnem 1,9 millió forintot gyűjtött. Erre a szervezetre már 2017-ben is rácsodálkoztunk. Az alapítvány Facebook-oldala már megszűnt, weboldalukon a legfrissebb projektjük 2011-ből van. Akkor Verebes István Pater Sparrow néven alkotó fiának egyik, Losonczy Tamás hangnaplóját feldolgozó rövidfilmjét támogatták. Az alapítvány vezetője Pátkai Marcell, a Korhatáros szerelem című film forgatókönyvírója.

Idén összesen majdnem 31 ezer civil szervezet kapott legalább egy embertől felajánlást, de több mint 28 ezer szervezetnek száznál kevesebb felajánlója volt, csak kétszáz civil kapott ezernél több embertől egy százalékot. A civil szervezeteknek összesen 20 milliárd 273 millió forint jutott az egy százalékokból 1,8 millió adózótól.

Az egyházi lista jóval koncentráltabb, hiszen itt csak 178 szervezet közül lehet támogatottat választani. Itt idén is a Magyar Katolikus Egyház kapta a legtöbb felajánlást, ők 7 milliárd 969 millió forintot kaptak 786 ezer felajánlótól. Második a Református Egyház lett 3 milliárd 440 millióval 338 ezer adózótól, míg harmadik nem egyház hanem a Nemzeti Tehetség Program lett, ami egy kiemelt költségvetési előirányzat, idén erre 3 milliárd jutott 287 ezer embertől.

A negyedik legtöbb egyházi felajánlást Iványi Gábor egyháza, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség kapta, 1,4 milliárdot 114 ezer felajánlótól. Emlékezetes, hogy a MET-nek évekig tartó pereskedésbe került, mire visszakapták a jogosultságot, hogy gyűjthessék az egy százalékos felajánlásokat. Az ötödik helyre került a Krisna Tudatú Hívők Közössége 1,1 milliárd forinttal 103 ezer felajánlótól, és őket követi az Evangélikus Egyház egymilliárd forinttal 98 ezer adózótól.

A Mazsihisz 181 millió forintot kapott 13 ezer embertől, míg a kormány által támogatott zsidó közösség, a Köves Slomó vezette EMIH-nek 29 milliót ajánlott fel 2560 fő.

Az egyházak összesen (a Nemzeti Tehetség Program nélkül) 19 milliárd forint egy százalékos felajánlást kaptak 1,8 millió felajánlótól.