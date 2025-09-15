Kényszergyógykezelésre küldte a bíróság a nőt, aki megfojtotta a nevelőanyját annak Bimbó úti lakásában

Kóros elmeállapota miatt felmentette, és egyúttal kényszergyógykezelésre utalta a bíróság azt bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolt nőt, aki 2023 tavaszán Budapest II. kerületében megfojtotta idős nevelőanyját annak Bimbó úti lakásában.

Az ítélet szerint a terhelt munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését és lakhatását az örökbefogadó anyja és nevelőapja biztosította. A vádlottnak konfliktusokkal terhelt kapcsolata volt az anyjával, többször kevesellte a tőle kapott pénzt, ezért azzal fenyegetőzött, hogy megöli magát vagy a nevelőanyját. A nő 2023. április 30-án megjelent az anyja lakásán, majd ismeretlen okból rátámadt, és dulakodás után megfojtotta az idős nőt. A rendőrség 2023 májusi tájékoztatása szerint terhelt az elkövetéskor 32 éves volt, áldozata pedig 75 éves.

Rendőrségi autók a Bimbó úti társasháznál 2023. május 1-jén. Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

A nő a vádbeli cselekmény elkövetésekor – és jelenleg is – olyan kóros elmeállapotban szenved, ami kizárta azt, hogy cselekménye következményeit felismerje és ennek megfelelően cselekedjen, ezért a hatályos jogszabály alapján a bíróság megállapította, hogy a vádlott nem büntethető. Mivel a bíróság szerint alappal lehet tartani a bűnismétléstől, vagyis attól, hogy a nő a beszámítási képességeinek hiányában a továbbiakban újabb bűncselekményt követne el, a törvényszék elrendelte a nő kényszergyógykezelését.

A kényszergyógykezelést a bíróság határozatlan időre rendelte el, végrehajtásának helye az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet. A kezelés fenntartásának szükségességét félévente felülvizsgálják. Az ítélet jogerős.