Mémekkel és netes utalásokkal zavar össze mindenkit Charlie Kirk gyilkosa

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Nem működik együtt a hatóságokkal Tyler Robinson, akit Charlie Kirk meggyilkolásának gyanújával vettek őrizetbe pénteken. Ezt Utah állam kormányzója, Spencer Cox közölte a sajtóval vasárnap. A 22 éves Robinsont másfél napnyi hajtóvadászat után kapták el, és egyelőre nem tudni, hogy miért követte el a merényletet, ami teljesen felforgatta az Egyesült Államokat.

Fotó: -/AFP

Ugyan az elmúlt években többször is előfordult politikai indíttatású merénylet vagy merényletkísérlet az országban, Kirk meggyilkolása ezzel együtt is fordulópontot jelenthet: Donald Trump és környezete a gyilkosság után nyíltan kezdte el fenyegetni az amerikai baloldalt, és az amerikai jobboldalon egymást érik a bosszút követelő megszólalások.

Az indítékok feltárása jelenleg is hatalmas erőkkel folyik, és párhuzamosan azzal, ahogy a rendőrök kikérdezik Robinson családtagjait és ismerőseit (Robinson transz szobatársa és állítólagos párja például a hírek szerint mindenben együttműködik a hatóságokkal), nagy figyelem jut Robinson online jelenlétének nyomaira is. Cox, aki amúgy más befolyásos republikánusokhoz képest kifejezetten visszafogottan és egyesítő szándékkal szólalt meg a gyilkosság után, sajtótájékoztatóján részletek említése nélkül, de elmondta azt is, hogy Robinson balos nézeteket vallott, és teljesen normális fiatal férfi volt mindaddig, amíg ott nem hagyta a főiskolát, és haza nem költözött a szülővárosába, ahol viszont az elmúlt pár évben „radikalizálódott”, és rengeteg időt töltött az internet sötét mélyén.

%

Csatlakozz most kedvezménnyel a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot:
12 hónap 444-előfizetés 8 áráért!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld Far Cry 6 Egyesült Államok tyler robinson Donald Trump GarbageDay furry-világ gyilkosság Helldivers 2 merénylet bella ciao Spencer Cox Charlie Kirk
Kapcsolódó cikkek

A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi nem működik együtt a hatóságokkal

A lakótársa és egyben partnere viszont igen.

Fődi Kitti
külföld

Ha nem ölik meg, évtizedeken át befolyásolhatta volna Amerika sorsát

Charlie Kirk fura politikai csodagyerekből lett médiasztár, egyetemre járás helyett fellépésekkel szórakoztatta és fokozatosan jobbosra hangolta a hallgatókat. A MAGA megkerülhetetlen alakja lett volna nagyon sokáig.

Szily László
politika