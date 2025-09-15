Mémekkel és netes utalásokkal zavar össze mindenkit Charlie Kirk gyilkosa

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Nem működik együtt a hatóságokkal Tyler Robinson, akit Charlie Kirk meggyilkolásának gyanújával vettek őrizetbe pénteken. Ezt Utah állam kormányzója, Spencer Cox közölte a sajtóval vasárnap. A 22 éves Robinsont másfél napnyi hajtóvadászat után kapták el, és egyelőre nem tudni, hogy miért követte el a merényletet, ami teljesen felforgatta az Egyesült Államokat.

Ugyan az elmúlt években többször is előfordult politikai indíttatású merénylet vagy merényletkísérlet az országban, Kirk meggyilkolása ezzel együtt is fordulópontot jelenthet: Donald Trump és környezete a gyilkosság után nyíltan kezdte el fenyegetni az amerikai baloldalt, és az amerikai jobboldalon egymást érik a bosszút követelő megszólalások.

Az indítékok feltárása jelenleg is hatalmas erőkkel folyik, és párhuzamosan azzal, ahogy a rendőrök kikérdezik Robinson családtagjait és ismerőseit (Robinson transz szobatársa és állítólagos párja például a hírek szerint mindenben együttműködik a hatóságokkal), nagy figyelem jut Robinson online jelenlétének nyomaira is. Cox, aki amúgy más befolyásos republikánusokhoz képest kifejezetten visszafogottan és egyesítő szándékkal szólalt meg a gyilkosság után, sajtótájékoztatóján részletek említése nélkül, de elmondta azt is, hogy Robinson balos nézeteket vallott, és teljesen normális fiatal férfi volt mindaddig, amíg ott nem hagyta a főiskolát, és haza nem költözött a szülővárosába, ahol viszont az elmúlt pár évben „radikalizálódott”, és rengeteg időt töltött az internet sötét mélyén.