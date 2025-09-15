Orbán szerint Svédország összeomlik és kijelentkezett a civilizációból, a svéd miniszterelnök szerint hazudik

Orbán Viktor a Harcosok Klubja hétvégi edzőtáborában mondott beszédében szentelt egy blokkot a Svédországot sújtó bandaháborúknak is, majd a videót angol nyelven feliratozva kitette az X-re, és az alábbi szöveggel látta el:

A svéd kormány kioktat bennünket jogállamiságból. Eközben a Die Welt egyik cikke szerint a bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak gyilkosként, tudván, hogy a rendszer nem fogja őket elítélni. Az egykor rendjéről és biztonságáról ismert ország most összeomlik: több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért, a családok félelemben élnek. Szívszorító. A svéd nép jobbat érdemel!

A videóban pedig mond még erősebbeket is:

Nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem kijelentkeztek a civilizációból

– von mérleget aktivistái előtt Orbán.

A posztra Ulf Kristersson svéd miniszterelnök ugyancsak a Twitteren reagált:

Ezek felháborító hazugságok. Nem meglepő, hogy egy olyan embertől származnak, aki saját országában szétrombolja a jogállamiságot. Orbán kétségbeesett a közelgő magyar választások előtt.

A svéd kormányfő nem fejtette ki, hogy pontosan miben hazudott Orbán, de utánanézve a magyar miniszterelnök bejegyzésében valóban csúsztat. Az idézett Die Welt-cikkben arról van szó, hogy tavaly több mint 280 esetben indult vizsgálat 15 és 17 közötti lányokkal szemben, különféle erőszakos bűncselekményekben való részvételért (tehát nem csak emberölésért), mivel a szervezett bűnözés egyre több esetben bérel fel fiatalokat (erről korábban mi is írtunk). A svéd kormány ezért 13 évre csökkenti bizonyos bűncselekmények büntetőjogi felelősségre vonásának korhatárát.

280 fiatal lányt viszont semmiképpen nem tartóztathattak le gyilkosságért (Orbán a videóban 284-et mond, és hangsúlyozza, hogy mind a 284-et külön-külön letartóztatták gyilkosság miatt), már csak azért sem, mert az egész országban összesen 92 emberölés történt 2024-ben, és ezeknek is csak töredékét követték el nők. Az ország összeomlása is orbáni túlzás, noha a svédországi bandaháborúk valós és komoly problémát jelentenek, erről itt is többször cikkeztünk.

A svéd-magyar viszonyhoz tartozik az is, hogy Svédország hivatalosan 2022. május 16-án kérte felvételét a NATO-ba, a magyar Országgyűlés azonban mondvacsinált okokra hivatkozva, utolsóként csak 2024. február 26-án szavazta meg Svédország csatlakozásának ratifikálását.