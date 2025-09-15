Több mint egy éve nem volt 390 forint alatt az euró, de most igen

Bement 390 alá a forint az euróval szemben, erre utoljára több mint egy éve volt példa. Azért nem tartja magát túl stabilan, a hvg.hu megfigyelései szerint folyamatosan imbolyog, de cikkünk keltének idejében éppen 389,64 forintba került egy euró.

Elemzők szerint az erősödési trend két dologgal magyarázható. Az egyik az amerikai kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások: a piac ugyanis arra számít, hogy a Federal Reserve enged Donald Trump elnök nyomásának, és csökkenti a kamatot. A másik pedig a Magyar Nemzeti Bank márciustól regnáló új vezetésének eddigi szigorú magatartása.