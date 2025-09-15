Trump most először mondta ki, hogy az ukrajnai háborúban Oroszország az agresszor

Az amerikai elnök vasárnap újságírók előtt erősítette tovább a Moszkvával szembeni álláspontját, amikor Oroszországot nevezte meg agresszorként, írja a Politico.
„8000 katona halt meg ezen a héten mindét országból. Többen Oroszországból, de ha te vagy az agresszor, akkor több a veszteséged” – mondta Donald Trump.
Majd azzal folytatta, hogy hét háborút akadályozott már meg, és azt hitte, hogy ez is könnyű lesz számára, de ez „nehéznek bizonyul”.
Trump eddig még nem ítélte el Moszkvát az invázió miatt, sőt kormánya februárban Oroszország és Észak-Korea mellé állt, amikor elutasította az ENSZ Ukrajna területi integritását támogató és Oroszországot elítélő indítványát. Ugyanígy kifogásolta azt a februári G7-nyilatkozatot is, amelyben agresszornak nevezték Oroszországot. Áprilisban pedig még Ukrajnát hibáztatta a háborúért, ezt mondta ugyanis: „Nem kezdesz háborút valaki ellen, aki hússzor akkora, mint te, majd reménykedsz, hogy az emberek rakétákat adnak neked.”
Eközben a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt nyilatkozta, hogy a NATO háborúban áll Oroszországgal. Peszkov szerint a NATO lényegében részt vesz ebben a háborúban, ez nyilvánvaló, nem szükséges hozzá újabb bizonyítékot felmutatni, írja a Telex. A NATO azonban nem vesz részt katonákkal a háborúban, a NATO-tagországok pedig kétoldalú megállapodások keretében juttatnak fegyverszállítmányokat Ukrajnába. Az ország pénzügyi segítséget sem a NATO szintjén kap az Egyesült Államoktól vagy az EU-tól. Magyarországot leszámítva azonban az EU és a NATO tagjai egyértelműen kiállnak Ukrajna mellett és az orosz agresszió ellen.