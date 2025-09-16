A Sándor-palota 568 millió forint értékben kölcsönöz műtárgyakat

Összesen 568 millió forintnyi műtárgyat kölcsönöz a Sándor-palota. A HVG közérdekű adatigényléséből kiderült, hogy a gyűjtemény legértékesebb darabja egy 120 millió forintra becsült Rippl-Rónai József-festmény.

A Sándor-palotában jelenleg 91 olyan műtárgy található, amit a közgyűjtemények adtak kölcsön a hivatalnak. A Sándor-palota egyetlen forintot sem fizet a kölcsönzésért, viszont mindegyik műtárgyról külön szerződést kötött. A kölcsönzés azért éri meg ilyen feltételek mellett a közgyűjteményeknek, mert a legtöbb műtárgynak csak a raktárakban lenne hely, így viszont többen láthatják őket.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Sándor-palota gyűjteményének legértékesebb darabja egy 120 millió forintra becsült Rippl-Rónai József-festmény, amit még Novák Katalin idején vittek a hivatalba. Az értékesebb műtárgyak között van Engel József két képe (35-35 millió forint) és Mednyánszky László több képe is (5-20 millió forint).

A felújított Sándor-palotát 2003 óta használja a mindenkori köztársasági elnök. A legtöbb műtárgy Mádl Ferenc és Sólyom László idején került az épületbe.

A Sándor-palota azt írta, a nemzetközi gyakorlatban is bevett szokás, hogy a múzeumok műtárgyakat adnak kölcsön a közintézményeknek. Regisztráció után bárki láthatja a műalkotásokat, bizonyos időpontokban ugyanis vezetett túrákat szerveznek.