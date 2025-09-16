Álrendőrt bilincseltek meg a Nyugatinál

Tizenhat éves gimnazista szúrt ki egy álrendőrt a Nyugati téri metróállomáson, szólt a valódi rendőröknek, akik végül több mint százezer forintra büntették az imposztort – derül ki a Rendészeti Államtitkárság posztjából. A férfit jogosulatlan címhasználat miatt 104 ezer forintra bírságolták.

A férfi állítása szerint egy budaörsi filmforgatás miatt vette fel az egyenruhát, amit aztán a hazaúton magán hagyott. A Békés megyei férfi azt mondta, hogy az egyenruhát egy nyugalmazott rendőrtől vásárolta harmincezer forintért, azt korábban nyilvánosan nem viselte. A rendőrség a ruhát elkobozta.

„A 42 esztendős férfi igazi rendőregyenruhát viselt, rendfokozati jelzésekkel, utángyártott, de az eredetire erősen hasonlító BRFK állományjelzővel, tépőzáras »Rendőrség« feliratokkal, a jelvénye körül akadt egy kis bibi: ott az azonosítószám helyett »Police« felirat díszelgett” – írják. A srác, aki mindezt kiszúrta szombaton, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre készül.