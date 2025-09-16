Az Egyesült Államok visszaállította Magyarország vízummentességét

Kristi Noem, az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) minisztere ma bejelentette, hogy Magyarország státusza a Vízummentességi Programban (Visa Waiver Program, VWP) teljes mértékben visszaáll, miután az ország megtette a szükséges lépéseket a biztonsági kockázatok kezelésére, olvasható az amerikai budapesti nagykövetség sajtóközleményében.

Ez a döntés visszavonja a magyar állampolgárokra vonatkozó korábbi korlátozásokat. A DHS 2021 elején vonta vissza a Magyarországon kívül született, magyar útlevéllel rendelkező összes magyar állampolgár már kiadott ESTA engedélyét, valamint elutasította a Magyarországon kívül született magyar állampolgárok új ESTA-kérelmeit is. A Biden-adminisztráció 2023 augusztusában a magyar utazók ESTA-jának érvényességi idejét két évről egy évre csökkentette, és az ESTA-t egyszeri használatúra korlátozta.

Az Egyesült Államok a sok csalás miatt vonta meg a vízummentességet. Akkor az USA budapesti nagykövetsége arról tájékoztatta a 444-et:

„A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) a vízummentességi programra (VWP) való jogosultságot az alapján határozza meg, hogy a partnerország képes-e fenntartani a követelményeknek való megfelelést. A VWP magas és következetes szabványokat ír elő a tagországokra vonatkozóan. (…) VWP-partnerként a magyar kormány köteles alaposan és következetesen, magas színvonalon betartani az útlevél-kibocsátási folyamatait, beleértve a csalási vádak kivizsgálását, az útlevélkérelmezők és -tulajdonosok személyazonosságának ellenőrzését, valamint a vonatkozó bűnüldözési és biztonsági információk megosztását az amerikai hatóságokkal. (…)

A szomszédos országokban a magyar származásúak honosítási folyamata személyazonosság-kezelési sebezhetőségekhez vezetett. Ezek lehetővé tették bűnözők és csalók számára, hogy érvényes magyar útlevelet szerezzenek.”

Mostani közleményükben azt írják, hogy a magyar kormány megtette az Amerikai Egyesült Államok kormánya által kért intézkedéseket a biztonsági hiányosságok kezelésére.

Ennek értelmében a magyarok 2025. szeptember 30-tól immár két évig érvényes ESTA-t igényelhetnek, amely többszöri belépésre is felhasználható lesz.

Útlevél Fotó: Magyari Péter / 444

„Az Egyesült Államok és Magyarország között szoros biztonsági partnerség áll fenn, és ez a kötelezettségvállalás tükröződik azokban a lépésekben is, amelyeket Magyarország a Vízummentességi Program biztonsági előírásainak teljesítése érdekében tett” – mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár. „Donald Trump elnökhöz hasonlóan Orbán Viktor miniszterelnök is elkötelezett amellett, hogy biztosítsa országának határait, és ellenőrizze, ki lép be az országába.”

Az örömhírről Szijjártó Péter külügyminiszter is beszámolt egy videóban a Facebookon, abban viszont egyáltalán nem említi, hogy Magyarországnak voltak biztonsági hiányosságai, amelyek indokolttá tették az intézkedést. Az egészet úgy állítja be, mintha csak a Biden-adminisztráció szívatott volna minket, aztán pedig jött Trump.