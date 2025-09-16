CNN: Izrael megindította a szárazföldi hadműveletet Gázaváros ellen

A CNN információi szerint az izraeli hadsereg megindította a Gázaváros elleni szárazföldi hadműveletet. A hadművelet Gázaváros külvárosában kezdődött, ahol az izraeli hadsereg az elmúlt hetekben légicsapásokkal rombolta a toronyházakat. A hadsereg egyik tisztviselője azt mondta, a hadművelet kezdetben „fokozatos és szakaszos” lesz.

A szárazföldi hadműveletnek csak azután kellett volna elkezdődnie, hogy az izraeli hadsereg kiürítette a sűrűn lakott várost. Eddig viszont csak a lakosság egy töredéke hagyta el a területet. Az ENSZ becslései szerint az invázió körülbelül 1 millió palesztint veszélyeztet. Hétfőn egy izraeli katonai tisztviselő azt mondta, hogy becsléseik szerint eddig 320 ezer palesztin menekült el a területről.

Füst a Gázai övezet felett Fotó: Amir Cohen/REUTERS

Az izraeliek hétfőről keddre virradó éjjel intenzív légicsapásokkal támadták Gázavárost. A palesztin kórházak szerint 38 ember halt meg a támadásokban. Israel Katz izraeli védelmi miniszter kedd reggel azt mondta, hogy „Gáza ég”, és „az izraeli hadsereg vasmarokkal sújt le a terrorista infrastruktúrára”. Hozzátette, hogy a katonák azért harcolnak, hogy megteremtsék az izraeli túszok kiszabadításának és a Hamász vereségének feltételeit. „Nem hátrálunk meg, ameddig a missziót nem teljesítettük.”

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap Izraelben tárgyalt. Azt mondta, hogy az Egyesült Államok célja a Gázai övezetben még mindig fogva tartott 48 túsz kiszabadításának előmozdítása, valamint a tengerparti övezet újjáépítése.