Direkt36: Gyurcsány Ferencnek évek óta viszonya volt a DK egyik munkatársával

A Direkt36 hosszú cikket közölt Gyurcsány Ferenc politikai összeomlásáról. A cikk legérdekesebb része a Demokratikus Koalíció (DK) volt elnökének magánéletére vonatkozó rész. Gyurcsány ugyanis évek óta viszonyt folytatott a párt egyik munkatársával.

A viszonnyal néhány évvel a DK 2011-es megalakulása után szembesült a párt két meghatározó politikusa, Molnár Csaba és Sebián-Petrovszki László. Molnárék úgy gondolták, hogy a viszony politikai kockázatot hordoz, ezért ki akarták rúgni a Gyurcsánnyal viszonyt folytató munkatársat, akivel szakmailag is elégedetlenek voltak.

Gyurcsány eleinte nem ellenkezett, később azonban meggondolta magát. Döntésének köszönhetően a munkatárs visszakerült korábbi pozíciójába.

Gyurcsányék viszonya később nyílt titokká vált a pártban. DK-s források szerint többször előfordult, hogy Gyurcsányék közös szobában aludtak vidéki eseményeken, a csapatépítésről pedig együtt távoztak. A DK-s politikusok igyekeztek nem tudomást venni a viszonyról.

Gyurcsány és Dobrev Klára házassága az évek során magánéleti és politikai okok miatt is erodálódott. A pártelnök egy idő után már nem is feleségként, hanem politikustársként hivatkozott Dobrevre. Kapcsolatuk 2024 őszére annyira megromlott, hogy szétköltöztek. Később még tettek egy kísérletet a kapcsolatuk megmentésére, de az kudarcot vallott, így idén februárban eldöntötték, hogy elválnak.

