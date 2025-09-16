Egy orosz krematórium csapata is elindult a magyar sírásóversenyen, de az utolsó helyen végeztek

Szeptember 6-án, szombaton rendezték meg a már-már szokásosnak mondható sírásóversenyt Szekszárdon, ahol első ránézésre nem történt semmi érdekes: címet védett a hajdúböszörményi Paraklétosz KFT csapata, ők ásták ki leggyorsabban, 1,5 óra alatt a 160 centiméter mély, 80 centiméter széles és 200 centiméter hosszú sírt.

Az eseményről képes riportban számolt be az Index, a helyi sikerekről pedig több megyei lap is írt, például a feol.hu és a dehir.hu. Ezekben a cikkekben nem, a TV2 Tények riportjában viszont szerepelt az az érdekes információ, hogy a nemzetközi versenyen a magyarok mellett két cseh, egy szerb csapat, sőt, még egy orosz duó is elindult. Hogy hányadik helyen végeztek, nem derült ki.

A versenyt szervező Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének Facebook-oldalát böngészve azonban megtalálható a pontos végeredmény: a novoszibirszki krematórium csapata az utolsó, 21. helyen zárta a versenyt. Ahogy sok más csapat, ők sem érték el a 160 centiméteres mélységet. Artyom Gorbikov és Szergej Jakusin kettősének szerepléséről a magyar médiumokkal ellentétben beszámolt az orosz Insider lap. „Oroszország először vett részt a XVIII. nemzetközi sírásóversenyen, de a mezőny végén zárt” – írták, hozzátéve, hogy a novoszibirszki krematórium dolgozóinak „nehéz talajon és rekkenő hőségben kellett megküzdeniük a feladattal”.

Az angol Telegraph figyelmét sem kerülte el a verseny. „Az, hogy Oroszország elindulhatott, annál is inkább meglepő, hogy az országot kizárták olyan presztízsversenyekről, mint az olimpia vagy a futball-világbajnokság” – írták, ahogy azt is, hogy a háború kitörése óta az oroszok továbbra is beutazhatnak az EU-ba, az utazási korlátozások azonban tagállamonként jelentősen eltérnek.

A felhívás szerint másodszor indulhattak külföldiek, a szervezők azt írták, „a verseny nem áll meg határainknál a legjobb sírásó csapatot keresve, hanem nemzetközi megmérettetést szervezünk szakmai csapatok, versenyzők részére”. Rákérdeztünk a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületénél, hogy hogyan fogadták az oroszok jelentkezését, hogyan reagált a többi csapat, és hogy a visszajelzések alapján hogyan érezték a magukat versenyen. Ha válaszolnak, frissítjük a cikket.