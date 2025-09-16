Esni fog pár napig, aztán hétvégére visszatér a nyár

Esőre, záporra, helyenként zivatarra számít az Időkép kedd reggel. Azt írják, napközben eshet még, de délután már egyre kevesebb helyen. Élénkebb szél várható, délután pedig nagyjából 20 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szerda délután 19-24 fokra számíthatunk, zápor, zivatar csak elszórtan, többségében északkeleten várható.

Csütörtökön általában napos lesz az idő, felhők előfordulhatnak, de esni nem fog. A csúcshőmérséklet 20-26 fok körül alakul majd.

Péntekre derült időt várnak, 23-29 fokos maximumokkal, míg vasárnap 26-32 fok várható. A hétvégén esni nem fog, a légmozgás nem lesz jelentős.