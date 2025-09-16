Exfideszes megy a Fidesz ellen Józsefváros legszegényebb részén

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Önkormányzati képviselőt választanak szeptember 21-én a józsefvárosi 9-es választókerületben.

Ennek a választókerületnek volt a képviselője az a Kecskeméti László, aki jogcím nélkül használta az önkormányzati lakását, majd rendesen lebontotta azt.

A Fidesz a drogosok és a patkányok ellen kampányol, a kutyapárt a zöldítésre, a kerület élhetővé tételére helyezik a hangsúlyt.

Az egyik független egy hónapja még fideszes volt, a másik megjárta a DK-t és a Szolidaritást, indulása a Fidesznek kedvez.

- Az miért van, hogy a Fidesz önt szinte jobban támadja, mint a Pikó András polgármester jelöltjét? – kérdeztem a vasárnapi józsefvárosi időközi választás egyik indulóját, a független Oláh Józsefet.

- Talán lehet, hogy veszélyes vagyok mindenkinek, mert itt élek 32 éve.

- Függetlenként?

- Azt tudni kell, hogy én 17 éven át támogattam a józsefvárosi Fideszt.

- Volt képviselő is?

- Nem voltam képviselő. Sajnos megromlottak a dolgaink. Volt pár olyan kérdés, amiben nem értettünk egyet. Tisztelem és becsülöm egyes személyek munkásságát, nem szeretnék senkit megbántani. A lakók felkérésére indultam.

Oláh József Fotó: Bankó Gábor/444

- Mikor vált ki a Fideszből?

- Ez körülbelül, hú, ezt meg kell néznem.

- Tavaly, tavalyelőtt?

- Nem, nem ez körülbelül egy hónapja.

- Akkor ezért fáj a Fidesznek ennyire az indulása.

- Igen, igen.

- Mi volt a gond, amiért szakítottak?

- Úgy éreztem, hogy nem kaptam meg azt a megbecsülést, amit meg szerettem volna kapni.

- Nem lehet, hogy ebben a választókerületben szeretett volna indulni ezen az időközi választáson?

- Igen, szerettem volna indulni, de nem kaptam meg a lehetőséget.

Drogok, patkányok, Diószegi utca

Időközi önkormányzati választást rendeznek a józsefvárosi 9-es egyéni választókerületben. A VIII. kerület talán legszegényebb része ez sok-sok lepattant önkormányzati bérházzal, köztük a kormány és Józsefváros hadszínterévé vált Diószegi utcaiakkal, az Orczy-, a Magdolna- és a Losonci-negyeddel, vagy legalábbis ezek egy részével.

A választókerületben egy választást leszámítva évtizedek óta nyer a Fidesz. Most négyen indulnak a mandátumért. Bárki nyer, a képviselő-testület ellenzéki többségét nem fenyegeti veszély.

Balázs András (MKKP)

Kozma Lajos (Fidesz)

Oláh József (független)

Simon György (független)

Elsőre feltűnő, hogy nem látni sehol a helyi baloldali összefogás, a Civilek Józsefvárosért (C8) nevét. Kétfarkú kutyapárti jelölt van ugyan, a párt maga viszont nem volt tagja a baloldali összefogásnak.