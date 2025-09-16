Halálbüntetést kér az ügyész Charlie Kirk feltételezett gyilkosára

Hét pontban emeltek vádat a 22 éves Tyler Robinsonnal szemben, akit azzal vádolnak, hogy múlt szerdán egy előadás közben agyonlőtte a 31 éves jobboldali aktivistát, Charlie Kirköt a Utah állambeli Orem városában, hangzott el kedd esti sajtótájékoztatón.

A hét vádpont:

Minősített emberölés. Lőfegyver jogellenes használata, amely súlyos testi sérülést okozott. Igazságszolgáltatás akadályozása – a gyilkosságnál használt puska elrejtése és mozgatása. Igazságszolgáltatás akadályozása – a tett elkövetésekor viselt ruházat eltüntetése. Tanú befolyásolása – utasította szobatársát, hogy törölje az őt terhelő szöveges üzeneteket. Tanú befolyásolása – utasította szobatársát, hogy maradjon csendben, ha a rendőrség kihallgatná. Erőszakos bűncselekmény elkövetése gyermek jelenlétében.

Jeff Gray, Utah megyei ügyész megerősítette azt is, amit korábban is lehetett sejteni, hogy halálbüntetést kér majd Robinsonra.

„Nem könnyelműen hoztam meg ezt a döntést, de függetlenül” – mondja Gray. Később az újságírói kérdések során hozzátette, hogy beszélt mind a kormányzói hivatal, mind a Trump-adminisztráció tisztviselőivel, de a döntést ő hozta meg.

Jeff Gray ügyész. Fotó: CHET STRANGE/Getty Images via AFP

Ennek eredményeként a vádlottat továbbra is óvadék nélkül tartják fogva a Utah megyei börtönben.

Elegem lett a gyűlöletből

A vád szerint Robinson a lövöldözést követően elrejtette a fegyvert, megszabadult a ruháitól, és arra utasította a szobatársát, hogy törölje a terhelő üzeneteket, és ne beszéljen a rendőrséggel. Gray hozzátette, hogy a lövöldözés idején gyerekek is jelen voltak az eseményen.

Az ügyész a bizonyítékokat is ismertette, többek között egy videófelvételt, amin látszik, ahogy Robinson áthalad az egyetem campusán. A hatóságok szerint a gyanúsított a nadrágjában rejthette el a fegyvert, mert a jobb lábát alig hajlítva haladt át az egyetem területen, és ez az egyedi járásmód gyanút keltett a hatóságokban.

Fotó: Utah Governor's Office/AFP

A bizonyítékok között szerepel még több üzenet, amit Robinson a lakótársával és egyben partnerével váltott. A lakótárs számára akkor lett világos, hogy Robinson mit tett, amikor az egy üzenetben megírta neki, hogy nézzen a billentyűzete alá, ahol egy cetli várta, amelyen az szerepelt: „Megvan a lehetőségem, hogy kiiktassam Charlie Kirket, és élni fogok vele.”

Később pedig egy újabb beszélgetésben a gyilkosságot is elismerte:

Szobatárs: Nem te voltál, igaz???

Robinson: Én voltam, sajnálom.

Szobatárs: Azt hittem, elkapták az elkövetőt.

Robinson: Nem, valami őrült öregembert fogtak el, aztán kihallgattak valakit hasonló ruhában. A tervem az volt, hogy rövidesen megszerzem a puskámat a rejtekhelyről, de a városnak azon a részén lezárták a környéket.

A szobatárs azt is megkérdezte tőle, miért tette, mire azt válaszolta:

„Elegem lett a gyűlöletéből. Van olyan gyűlölet, amivel nem lehet megegyezni.”

Robinson azt is elmondta, hogy az általa állítólag használt puska a nagyapjáé volt. Több üzenetet küldött arról, hogyan szerezhetné vissza a fegyvert, miközben a rendőrség órákon át kereste őt a lövöldözés után. „Aggódom, hogy mit tenne az öregem, ha nem hoznám vissza a nagyapám puskáját” – írta az üzenetekben. „Lehet, hogy ott kell hagynom, és reménykednem, hogy nem találnak ujjlenyomatot. Hogy a fenébe magyarázom meg az öregemnek, hogy elvesztettem?” – tette hozzá a dokumentumok szerint.

Robinson arra is megkérte a szobatársát, hogy törölje az üzeneteket, és ne beszéljen sem a rendőrséggel, sem a médiával.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy Robinson édesanyja a tévében látott meg egy fotót a gyilkosság gyanúsítottjáról, aki hasonlított a fiára. Ekkor fel is hívta Robinsont, és megkérdezte, hol van. A férfi azt felelte, hogy otthon, mert két napja betegeskedik. Az anya elmondása szerint Robinson az elmúlt egy évben egyre többet politizált, egyre balosabbá vált, valamint „inkább a meleg- és transzjogok mellett álló nézeteket képviselte”.

Gray szerint Robinson édesanyja a megyei seriff hivatalának elmondta, hogy a fia azzal vádolta Charlie Kirköt, hogy gyűlöletet terjeszt, és „túl sok gonoszság van abban a férfiban”.

Az ügyész elmondta, hogy tiszta és pártatlan tárgyalást szeretne. (Guardian)