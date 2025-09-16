Halálbüntetést kér az ügyész Charlie Kirk feltételezett gyilkosára

külföld
Hét pontban emeltek vádat a 22 éves Tyler Robinsonnal szemben, akit azzal vádolnak, hogy múlt szerdán egy előadás közben agyonlőtte a 31 éves jobboldali aktivistát, Charlie Kirköt a Utah állambeli Orem városában, hangzott el kedd esti sajtótájékoztatón.

A hét vádpont:

  1. Minősített emberölés.
  2. Lőfegyver jogellenes használata, amely súlyos testi sérülést okozott.
  3. Igazságszolgáltatás akadályozása – a gyilkosságnál használt puska elrejtése és mozgatása.
  4. Igazságszolgáltatás akadályozása – a tett elkövetésekor viselt ruházat eltüntetése.
  5. Tanú befolyásolása – utasította szobatársát, hogy törölje az őt terhelő szöveges üzeneteket.
  6. Tanú befolyásolása – utasította szobatársát, hogy maradjon csendben, ha a rendőrség kihallgatná.
  7. Erőszakos bűncselekmény elkövetése gyermek jelenlétében.

Jeff Gray, Utah megyei ügyész megerősítette azt is, amit korábban is lehetett sejteni, hogy halálbüntetést kér majd Robinsonra.

„Nem könnyelműen hoztam meg ezt a döntést, de függetlenül” – mondja Gray. Később az újságírói kérdések során hozzátette, hogy beszélt mind a kormányzói hivatal, mind a Trump-adminisztráció tisztviselőivel, de a döntést ő hozta meg.

Jeff Gray ügyész.
Fotó: CHET STRANGE/Getty Images via AFP

Ennek eredményeként a vádlottat továbbra is óvadék nélkül tartják fogva a Utah megyei börtönben.

Elegem lett a gyűlöletből

A vád szerint Robinson a lövöldözést követően elrejtette a fegyvert, megszabadult a ruháitól, és arra utasította a szobatársát, hogy törölje a terhelő üzeneteket, és ne beszéljen a rendőrséggel. Gray hozzátette, hogy a lövöldözés idején gyerekek is jelen voltak az eseményen.

Az ügyész a bizonyítékokat is ismertette, többek között egy videófelvételt, amin látszik, ahogy Robinson áthalad az egyetem campusán. A hatóságok szerint a gyanúsított a nadrágjában rejthette el a fegyvert, mert a jobb lábát alig hajlítva haladt át az egyetem területen, és ez az egyedi járásmód gyanút keltett a hatóságokban.

Fotó: Utah Governor's Office/AFP

A bizonyítékok között szerepel még több üzenet, amit Robinson a lakótársával és egyben partnerével váltott. A lakótárs számára akkor lett világos, hogy Robinson mit tett, amikor az egy üzenetben megírta neki, hogy nézzen a billentyűzete alá, ahol egy cetli várta, amelyen az szerepelt: „Megvan a lehetőségem, hogy kiiktassam Charlie Kirket, és élni fogok vele.”

Később pedig egy újabb beszélgetésben a gyilkosságot is elismerte:

Szobatárs: Nem te voltál, igaz???
Robinson: Én voltam, sajnálom.
Szobatárs: Azt hittem, elkapták az elkövetőt.
Robinson: Nem, valami őrült öregembert fogtak el, aztán kihallgattak valakit hasonló ruhában. A tervem az volt, hogy rövidesen megszerzem a puskámat a rejtekhelyről, de a városnak azon a részén lezárták a környéket.

A szobatárs azt is megkérdezte tőle, miért tette, mire azt válaszolta:

„Elegem lett a gyűlöletéből. Van olyan gyűlölet, amivel nem lehet megegyezni.”

Robinson azt is elmondta, hogy az általa állítólag használt puska a nagyapjáé volt. Több üzenetet küldött arról, hogyan szerezhetné vissza a fegyvert, miközben a rendőrség órákon át kereste őt a lövöldözés után. „Aggódom, hogy mit tenne az öregem, ha nem hoznám vissza a nagyapám puskáját” – írta az üzenetekben. „Lehet, hogy ott kell hagynom, és reménykednem, hogy nem találnak ujjlenyomatot. Hogy a fenébe magyarázom meg az öregemnek, hogy elvesztettem?” – tette hozzá a dokumentumok szerint.

Robinson arra is megkérte a szobatársát, hogy törölje az üzeneteket, és ne beszéljen sem a rendőrséggel, sem a médiával.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy Robinson édesanyja a tévében látott meg egy fotót a gyilkosság gyanúsítottjáról, aki hasonlított a fiára. Ekkor fel is hívta Robinsont, és megkérdezte, hol van. A férfi azt felelte, hogy otthon, mert két napja betegeskedik. Az anya elmondása szerint Robinson az elmúlt egy évben egyre többet politizált, egyre balosabbá vált, valamint „inkább a meleg- és transzjogok mellett álló nézeteket képviselte”.

Gray szerint Robinson édesanyja a megyei seriff hivatalának elmondta, hogy a fia azzal vádolta Charlie Kirköt, hogy gyűlöletet terjeszt, és „túl sok gonoszság van abban a férfiban”.

Az ügyész elmondta, hogy tiszta és pártatlan tárgyalást szeretne. (Guardian)

