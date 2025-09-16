Hatvanpusztáról, a hála hangján

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Újra itt a reggeli hírlevél, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)

HELYZET: VAN!

Hogyan módosít győztes stratégiáján a Fidesz? Mivel mozgósít a Tisza? Miért nem működik a fekete kampány? Tényleg visszatérhet Varga Judit? Ezekről volt szó a Helyzet: van! 3. adásában, amibe élőben kapcsoltuk Magyar Pétert. Dobrev Klára is reagált az ott elhangzottakra.

Illusztráció: Kiss Bence/444

BELFÖLD

Orbán szerint Svédország összeomlik és kijelentkezett a civilizációból, a svéd miniszterelnök szerint hazudik. Orbán tényleg úgy szállt bele a svédekbe, hogy a valós számnál hetvenszer több letartóztatásról beszélt.

Orbán Viktor a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A Fidesz hétvégi, DPK-tagoknak szervezett rendezvénye alatt a Tisza kórházaknak visz ajándékcsomagokat. Bár büszkén jelentette be Vigh László, hogy a Bosch-vezér is belépett a digitális polgári körébe, a zalaegerszegi fideszes néhány óra múlva törölte őt a tagok közül.

  • Rákay Philip Hatvanpusztáról azt mondta, ingatlanfejlesztőként pontosan tudja, ez milyen terhet jelent, inkább meg kéne tapsolni, ünnepelni kellene.
  • A Fidesz-közeli Ellenpont elismerte, hogy nem jó házat mutattak be, amikor a Tisza alelnökét luxizással vádolták.
  • A Kúria helybenhagyta a Pécs Pride betiltását, a szervezők a felvonulást így is megtartják.

GAZDASÁG

Néhány nappal azután, hogy Varga Mihály kíméletlen őszinteséggel nyilatkozott a gazdaság állapotáról, Orbán Viktor büszkén dagadó mellkassal ecsetelte, miért jó, hogy már csak nyomokban tartalmaz jóléti berendezkedésre utaló jeleket Magyarország – pedig az eredmény világos: felzárkózás helyett leszakadás lett az eredmény.

Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

Iványi Gáborék, a független média és azok a civilek is százmilliókat kaptak az szja-felajánlásokból, akiket a kormány kipécézett.

  • Az év első felében 484 milliárd forintjába került az államnak a rezsicsökkentés.
  • Több mint egy év után benézett az euró 390 forint alá.
  • Pénzt bukni is hajlandó Matolcsy Ádám köre, csak vegyék meg a New York-i luxusapartmant.

KÜLFÖLD

A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi nem működik együtt a hatóságokkal, a lakótársa és egyben partnere viszont igen. Tyler Robinson mémekkel és netes utalásokkal zavar össze mindenkit.

Fotó: Utah Governor's Office/AFP

„Beleálltunk, köpködjenek csak ránk, ellenállók vagyunk” – mondta egy most alakult vajdasági magyar szervezet alelnöke, akinek elege van a Vučić és Orbán rezsimjét egyszerre kiszolgáló VMSZ-ből. Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint az EU a „szerb Majdant” készíti elő: a nemrég a Tisza Pártot közleményben támadó SZVR ezúttal a szerbiai tüntetések ügyében kavart be.

Terjednek Ázsiában a Z generációs lázadások: Nepál a legutóbbi ország, ahol a fiatalok vezette tüntetések megdöntötték a hatalmat, de az elmúlt pár évben Srí Lankán, Bangladesben és nemrég Indonéziában is szembekerült az idősödő, korrupt elit a kiábrándult, gyakran munkanélküli fiatalokkal.

Izrael fokozta Gáza bombázását, miközben az amerikai külügyminiszter tárgyalni érkezett. Benjmain Netanjahu azt mondta, Izrael Katar után máshol is lecsaphat a Hamászra.

  • A két hagyományos nagy párt végzett az első két helyen az észak-rajna-vesztfáliai önkormányzati választásokon, de az AfD megháromszorozta legutóbbi eredményét, leginkább a Zöldek rovására.
  • Donald Trump először mondta ki, hogy az ukrajnai háborúban Oroszország az agresszor, Dmitrij Peszkov szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal.
  • Ezúttal kormányzati helyszínek felett repülő drónt hatástalanítottak Varsóban.
  • A világ egyik legnagyobb bicikliversenyéből a világ egyik legnagyobb palesztinpárti tüntetése lett, így nagy kérdés, hogy és hol lehet ezentúl békés és biztonságos országúti kerékpárversenyeket rendezni.
  • 43 milliárd eurós gazdasági veszteséget okozhatott Európában a szélsőséges nyár.
  • Charles Mwesigwáék azt mondták a nőknek, hogy egy dubaji szupermarketben fognak dolgozni, aztán az európaiak rajtuk élték ki a legdurvább perverzióikat, a dubaji rendőrök pedig szemet hunynak a bűnök felett.

KULTÚRA

Megjelent a legutóbbi, közönség előtt felvett Borízű hang nyilvános, rövidített felvétele.

borizu live
  • A Kamaszokról és Seth Rogen sorozatáról szólt az idei Emmy-gála.
  • Újabb világcsúcsot ugrott Armand Duplantis, már 630 centiméternél jár.
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Vége a taktikának: mostantól minden napot egyenként kell megnyerni

Hogyan módosít győztes stratégiáján a Fidesz? Mivel mozgósít a Tisza? Miért nem működik a fekete kampány? Tényleg visszatérhet Varga Judit? Élőben kapcsoljuk Magyar Pétert. A stúdióban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel. Helyzet: van!

Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Rényi Pál Dániel, Botos Tamás
POLITIKA

Magyar Péter: Nem a választójogi törvény a legfontosabb kérdés most, de lesz majd erről javaslatunk

Magyar Péter telefonon jelentkezett be a Helyzet: van című élő műsorunkban. Szóba került, mi lenne az első intézkedés, amit kormányra kerülve meghozna, megkérdeztük, megtartaná-e a TEK-et, és hogy hogyan lehet itt társadalmi béke egy Tisza-győzelem esetén.

Inkei Bence
belföld

Dobrev Klára: Aki nem akar új választójogi törvényt, az teljhatalmat akar

A DK elnöke reagált a telefonos interjúra, amit Magyar Péter a 444-nek adott.

Herczeg Márk
POLITIKA

Orbán szerint Svédország összeomlik és kijelentkezett a civilizációból, a svéd miniszterelnök szerint hazudik

Orbán szerint 280 fiatal lányt tartóztattak le Svédországban emberölésért tavaly. A svéd bűnügyi adatok nem éppen ezt mutatják.

Inkei Bence
külföld

280 helyett 4 – Orbán úgy szállt bele a svédekbe, hogy a valós számnál hetvenszer több letartóztatásról beszélt

A svéd ügyészség által közzétett adatok buktatták le a miniszterelnök hatalmas hazugságát.

Székely Sarolta
külföld

A Fidesz hétvégi, DPK-tagoknak szervezett rendezvénye alatt a Tisza kórházaknak visz ajándékcsomagokat

Magyar Péterék azt ígérik, fertőtlenítőszereket, higiéniai termékeket és játékokat fognak minden kórházba eljuttatni.

Herczeg Márk
POLITIKA

Bár büszkén jelentette be a zalaegerszegi fideszes, hogy a Bosch-vezér is belépett a digitális polgári körébe, néhány óra múlva törölte a tagok közül

A DPK-tagok között jelenlegi és volt fideszesek és a Fidesszel szimpatizáló közéleti személyiségek vannak. Egyedül a Bosch vezére lógott ki a sorból.

Székely Sarolta
POLITIKA

Rákay Philip Hatvanpusztáról: Ingatlanfejlesztőként pontosan tudom, ez milyen terhet jelent, ezt meg kéne tapsolni, ünnepelni kellene!

Az ingatlanfejlesztő-extévés a Harcosok Órájában beszélgetett Németh Balázzsal, és azt is elmagyarázta, mi a különbség a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök között.

Mészáros Juli
belföld

A Fidesz-közeli Ellenpont elismerte, hogy nem jó házat mutattak be, amikor a Tisza alelnökét luxizással vádolták

A tévedést elismerték, bár azt már nem említették, hogy helyette Mészáros Lőrinc öccsének, Mészáros Jánosnak a balatonfüredi házát mutatták be.

Herczeg Márk
POLITIKA

A Kúria helybenhagyta a Pécs Pride betiltását, a szervezők a felvonulást így is megtartják

A rendőrség a gyülekezési törvényt korlátozó tavaszi homofób törvénymódosításra hivatkozva tiltotta be a melegjogi rendezvényt.

Herczeg Márk
POLITIKA

Hiába a büszke bejelentés, a számok nem támasztják alá, hogy a Nyugattal szemben hogyan „nem ment tönkre” Magyarország Orbánék 15 éve alatt

Néhány nappal azután, hogy Varga Mihály kíméletlen őszinteséggel nyilatkozott a gazdaság állapotáról, Orbán Viktor büszkén dagadó mellkassal ecsetelte, miért jó, hogy már csak nyomokban tartalmaz jóléti berendezkedésre utaló jeleket Magyarország. Pedig az eredmény világos: felzárkózás helyett leszakadás lett az eredmény.

Székely Sarolta
gazdaság

Iványi Gáborék, független média, civilek: akiket a kormány kipécézett, százmilliókat kaptak az szja-felajánlásokból

Nyilvánosak a NAV adatai. Mészáros Lőrinc lehajol az apróért is, Schmidt Mária alapítványát 8-an, a CÖF-alapítványt 134-en támogatták.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Az év első felében 484 milliárd forintjába került az államnak a rezsicsökkentés

De jelentős tétel volt az MVM-csoportnál a Debrecen Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra fejlesztésére kapott 25,7 milliárd forintos állami támogatás is.

Herczeg Márk
energia

Több mint egy éve nem volt 390 forint alatt az euró, de most igen

Bár eléggé imbolyog.

Fődi Kitti
gazdaság

Pénzt bukni is hajlandó Matolcsy Ádám köre, csak vegyék meg a New York-i luxusapartmant

A 34,5 millió dollárért vásárolt ingatlant most 29,9 millió dollárért hirdetik.

Székely Sarolta
ingatlan

A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi nem működik együtt a hatóságokkal

A lakótársa és egyben partnere viszont igen.

Fődi Kitti
külföld

Mémekkel és netes utalásokkal zavar össze mindenkit Charlie Kirk gyilkosa

A Charles Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinson nem működik együtt a hatóságokkal, így nem tudni sokat az indítékairól sem. És a tettes négy töltényhüvelyen is hagyott hátra üzeneteket, ami csak még tovább bonyolította a képet.

Horváth Bence
külföld

„Vučić ideje lejárt”

„Beleálltunk, köpködjenek csak ránk, ellenállók vagyunk” – mondta egy most alakult vajdasági magyar szervezet alelnöke, akinek elege van a Vučić és Orbán rezsimjét egyszerre kiszolgáló VMSZ-ből.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint az EU a „szerb Majdant” készíti elő

A nemrég a Tisza Pártot közleményben támadó SZVR ezúttal a szerbiai tüntetések ügyében kavart be – derült ki az MTI-ből.

Herczeg Márk
külföld

Terjednek Ázsiában a Z generációs forradalmak

Nepál a legutóbbi ország, ahol a fiatalok vezette tüntetések megdöntötték a hatalmat. Az elmúlt pár évben Srí Lankán, Bangladesben és nemrég Indonéziában is szembekerült az idősödő, korrupt elit a kiábrándult, gyakran munkanélküli fiatalokkal.

Benics Márk
külföld

Fokozta Izrael Gáza bombázását, miközben az amerikai külügyminiszter tárgyalni érkezett

Az Egyesült Államok célja a túszok kiszabadításának előmozdítása.

Fődi Kitti
háború

Benjamin Netanjahu: Izrael máskor is lecsaphat a Hamászra külföldön

Az izraeli miniszterelnök erről Jeruzsálemben az amerikai külügyminiszter mellett állva beszélt. Marco Rubio ezután a korábbi terveket felborítva elutazott Katarba.

Herczeg Márk
külföld

A CDU maradt az első számú párt, de a legnagyobb nyertes az AfD lett Németország legnépesebb tartományában

A két hagyományos nagy párt végzett az első két helyen az észak-rajna-vesztfáliai önkormányzati választásokon, minimálisan gyengülve, míg az AfD megháromszorozta legutóbbi eredményét, leginkább a Zöldek rovására.

Inkei Bence
külföld

Trump most először mondta ki, hogy az ukrajnai háborúban Oroszország az agresszor

Eközben a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt nyilatkozta, hogy a NATO háborúban áll Oroszországgal.

Székely Sarolta
külföld

Ezúttal kormányzati helyszínek felett repülő drónt hatástalanítottak Varsóban

Az incidenssel kapcsolatban két fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe.

Székely Sarolta
külföld

A világ egyik legnagyobb bicikliversenyéből a világ egyik legnagyobb palesztinpárti tüntetése lett

Nem nagyon van sportesemény, amin egy bicikliversenynél könnyebben lehetne tüntetni, viszont ez egyúttal életveszélyes is. A Vuelta a Españán történtekért senki nem vállalja a felelősséget, és a spanyol politikusok is egymásra mutogatnak. Nagy kérdés, hogy és hol lehet ezentúl békés és biztonságos országúti kerékpárversenyeket rendezni.

Bede Márton
külföld

43 milliárd eurós gazdasági veszteséget okozott Európában a szélsőséges nyár

A legnagyobb károk Cipruson, Görögországban, Máltán és Bulgáriában keletkeztek.

Fődi Kitti
környezetvédelem

Azt mondták nekik, egy dubaji szupermarketben fognak dolgozni, aztán az európaiak rajtuk élték ki a legdurvább perverzióikat

Charles Mwesigwa akkor se hagyná abba a futtatást, ha nyerne a lottón, az ugandai nők kihasználása mára már az élete részévé vált. Az európaiak a saját szarjukat etetik meg a prostituáltakkal, a dubaji rendőrök pedig szemet hunynak a bűnök felett.

Bódog Bálint
külföld

Borízű hang #237: Tiltsák be a magángépes vébéselejtezőket, a varázstalanodást és a savállóságot! [rövid verzió]

Hétfő van, szabad a Borízű! Élő fölvétel, zsúfolásig megtelt szakmai és közönségsiker előtt. Orbán röpdös, Magyar saválló, Harry Potter varázstalanodik. Frakk, az LMBTQ macskák réme. Larry Ellison föltámad.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

A Kamaszokról és Seth Rogen sorozatáról szólt az idei Emmy-gála

A legnagyobb ovációt Stephen Colbert kapta.

Inkei Bence
tévé

Újabb világcsúcsot ugrott Armand Duplantis, már 630 centiméternél jár

Ez a svéd sztár pályafutása során a 14. alkalom, hogy megdönti a világcsúcsot. Természetesen megvédte címét a tokiói világbajnokságon.

Benics Márk
sport