Huszonöt évesen meghalt Matteo Franzoso olasz síelő

külföld
A hét végén balesetet szenvedett, hétfőn a kórházban meghalt Matteo Franzoso olasz síelő 25 évesen – írja a Guardian. „Ez tragédia a család és a sportágunk számára” – mondta Flavio Roda, az olasz téli sportok szövetségének (FISI) elnöke egy hétfői közlemény szerint. Franzoso 2021 óta volt tagja az olasz Világkupa-csapatnak, amellyel a jövő februári téli olimpián vett volna részt.

Fotó: SEVERIN AICHBAUER/APA-PictureDesk via AFP

Franzoso a La Parva pályán szenvedett súlyos fejsérülést, helikopterrel szállították egy közeli klinika intenzív osztályára, majd mesterséges kómába helyezték. A FISI szerint Franzoso két réteg biztonsági kerítést tört át, majd egy további kerítésnek ütközött. Flavio Roda azt mondta, mindent meg kell tenni, hogy hasonló eset ne fordulhasson ismét elő.

külföld olaszország síbaleset haláleset baleset síelés matteo franzoso halál