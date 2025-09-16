Huszonöt évesen meghalt Matteo Franzoso olasz síelő

A hét végén balesetet szenvedett, hétfőn a kórházban meghalt Matteo Franzoso olasz síelő 25 évesen – írja a Guardian. „Ez tragédia a család és a sportágunk számára” – mondta Flavio Roda, az olasz téli sportok szövetségének (FISI) elnöke egy hétfői közlemény szerint. Franzoso 2021 óta volt tagja az olasz Világkupa-csapatnak, amellyel a jövő februári téli olimpián vett volna részt.

Fotó: SEVERIN AICHBAUER/APA-PictureDesk via AFP

Franzoso a La Parva pályán szenvedett súlyos fejsérülést, helikopterrel szállították egy közeli klinika intenzív osztályára, majd mesterséges kómába helyezték. A FISI szerint Franzoso két réteg biztonsági kerítést tört át, majd egy további kerítésnek ütközött. Flavio Roda azt mondta, mindent meg kell tenni, hogy hasonló eset ne fordulhasson ismét elő.