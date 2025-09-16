J. D. Vance vezette Charlie Kirk egykori műsorának hétfői adását

J. D. Vance volt a „The Charlie Kirk Show” hétfői adásának műsorvezetője. Az amerikai alelnök külön kérte, hogy meggyilkolt barátja emlékére vezethesse annak egykori műsorát.

Vance a Fehér Házból vezette az adást, amibe ismert republikánus politikusokat hívott meg vendégnek. Szerepelt az adásban Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője, ifj. Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter, Susie Wiles kabinetfőnök és Stephen Miller kabinetfőnök-helyettes is. Emellett Tucker Carlson, republikánus kötődésű tévés is vendég volt.

Vance az adásban arról beszélt, hogy Charlie Kirk a legokosabb politikai szervező volt, akivel valaha találkozott. „A kormányunkban elért sikerek nagy részét közvetlenül Charlie szervező- és mozgósító képességének köszönhetjük. Nemcsak a 2024-es győzelemhez segített hozzá minket, hanem segített a kormány személyzeti feltöltésében is.”

J. D. Vance a podcast felvétele közben Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Vance sürgette Kirk gyilkosának igazságszolgáltatás elé állítását. Azt mondta, hogy a „szélsőbaloldal hihetetlenül romboló, elmúlt években kifejlődött mozgalma” az oka, hogy Kirköt egy merénylő golyója ölte meg. Szerinte a politikai erőszak nem mindkét politikai oldal problémája. A baloldaliak ugyanis nagyobb valószínűséggel ünneplik és védik a politikai erőszakot. Azt mondta, hogy ezt az igazságot ki kell mondani azelőtt, hogy a nemzet egységéről és gyógyulásáról beszélnének.

A szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk fontos szövetségese és barátja volt J. D. Vance-nek. A konzervatív aktivista már Vance 2021-es, szenátusi kampányát is támogatta. 2024-ben pedig javasolta a politikusnak, hogy legyen alelnök-jelölt. Kirk halála után Vance lemondta a szeptember 11-ei New York-i programját, és Utah államba utazott, hogy szolgálati repülőgépén szállíthassa Kirk holttestét Arizona államba.

A Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinson egyébként nem működik együtt a hatóságokkal. Róla ebben a cikkben írtunk bővebben. (via CBS News)