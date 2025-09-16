József gazdát visszahozták, hogy 19 éves lányokat kérdezgessen a „piszkos fantáziájukról”

Pár hétig úgy tűnt, hogy az RTL képes lesz lehozni a Házasodna a gazda nyolcadik évadát a cringe gazda nélkül is, de végül csak nem bírták ki, hogy ne hozzák vissza a műsorba a felsőlajosi epertermesztőt legalább egy vendégszereplésre.

A műsorkészítők óriási kreativitással megpróbálták beadni a nézőknek hogy a szintén felsőlajosi és házasodni vágyó Gyuri gazda jó barátja az előző két évadban szerencsétlenkedő József gazdának, és hogy mindenképpen az ő tanácsaira kiváncsi azzal kapcsolatban, hogy melyik nőt válassza a három közül, aki ott maradt nála a vesszőparipázás ellenére is.

Mikor Gyuri előadta a problémáját Józsefnek, miszerint „hárman maradtak, viszont mindhárom lány csodálatosan gyönyörű”, Józsefből azonnal kiszakadt, hogy „uuufghh”, majd arra, hogy „eszméletlenül aranyosak és fantasztikusan csókolnak”, József reakciója az alábbi volt:

„Megdöbbentő volt számomra. Oké, hogy egy lánnyal csókolózik Gyuri, na de hogy mindhárommal, és ezt hatalmas, széles mosollyal, vigyorral adja elő, ez őrület ez a gyerek, hát most akkor ez mi a bánat lesz, hát hogy ha elvarázsolta mind a három száj, hát akkor óóóó, nem lennék a helyében, megmondom őszintén” – summázta gondolatait a kamerának József.

A kérésre, hogy menjen már át segíteni választani, József a következőt mondta: „Gyuri, nekem vissza kell hogy fogjam magam, mert nekem menyasszonyom van.” Ezek alapján nem teljesen világos, hogy milyen segítségnyújtásra gondolt, mindenesetre átment. (A 21 éves menyasszony azóta lelécelt, pontosabban a szülei kimenekítették az 57 éves férfi mellől.)

„Ezt nagyon felelősségteljes munkának tartom, ígérem, hogy koncentrálni fogok, és mindent meg fogok tenni, hogy előrébb tudjam mozdítani neki a szívének a választását” – közölte József. „Ajajj – szakadt ki aztán az epertermesztőből, amikor meglátta a lányokat, majd azzal folytatta eléjük érve, hogy „uuughhhhh”.

Ezek után leült a lányokkal – akik közül ketten mindössze 19 évesek –, hogy mindegyikkel négyszemközt beszélgessen. „Itt nem lehet lacafacázni! –mondta József, majd előhúzott egy papírt a zsebéből, amire felírta előre kérdéseit, köztük azt, hogy:

„Vajon fantáziáltál-e már Gyurival? És mit? Meséld el! Vajon!” „Milyen fantáziálásról beszélünk? – kérdezett vissza az egyik 19 éves kislány, mire József lihegve közölte: „Hát ilyen piszkos fantáziálások is lehetnek benne! Esetleg”

Egy másik lány közölte, hogy amikor idejött, nem voltak ilyen gondolatai, egészen a mai napig. „Hoppácska” – mondta József továbbra is lihegve, de kiszakadt belőle egy „hhhhűűűhhhha” is, miután a harmadik lány elárulta, hogy az előző két éjszaka a vesszőparipán lovagló Gyurival álmodott.

„A nagyon nehéz fájdalmas dolgok, amik nyomnak téged, azt én átéltem, benne voltam. Nem lehet megmagyarázni. Valahol hallotam, hogy »a szerelem mindenre képes«. Az egy olyan... de mi az? Asszondják, mi az? Az egy olyan dolog, hogy vagy van vagy nincs! Nagyon érdekes! És tudod mit? Kapaszkodj bele ebbe!” – összegezte végül tanácsait József Gyurinak, majd azzal búcsúzott: