Kunhalmi Ágnes indul a 2026-os választáson

Kunhalmi Ágnes az Indexnek adott interjújában bejelentette, hogy a XVIII. kerületben újraindul az egyéni parlamenti mandátumáért.

Az MSZP-s politikus azt mondta, fel sem merült benne, hogy ne induljon. A kerületi lakosok ugyanis tudják, mit tett Dél-Pestért. Szerinte „ez a kerület a kormányváltás oldalán áll; eddig sem ezen a kerületen múlt, és most sem az én mandátumomon fog múlni, hogy például Magyar Péter sikeres lesz-e.” A választókerületében élőknek írásban jelezte, hogy ha Magyar megnyeri a választást, a parlamentben kész megszavazni miniszterelnöknek.

Kunhalmi nem tudta megmondani, hogy melyik párt színében indul majd. Elképzelhető ugyanis az MSZP, a DK és a közös jelöltség is.

Szerinte a visszalépésüket már korábban bejelentő ellenzéki parlamenti képviselők elhamarkodott döntést hoztak. A baloldal ugyanis csak akkor tudja szolgálni az országot, ha ott van a parlamenti döntéseknél. „Magyar Péter a köszönetnyilvánításon túl semmilyen garanciát nem adott sem Jámbor Andrásnak, sem a választóinak arra, hogy képviselni fogja az értékeiket és a problémáikat.”

Kunhalmi Ágnes Fotó: Németh Dániel/444

Kunhalmi arról is beszélt, hogy a Tisza Pártnak és az ellenzéki képviselőknek muszáj lesz valamilyen kompromisszumot kötniük, mert „az ellenzéki szavazótábor egységének hiánya és a Mi Hazánk–Fidesz háttéralkuja miatt ez a politikai realitás”.

Azt mondta, ahogy közeledik a választás, az ellenzéki szavazók egyre inkább biztatják. Szerinte a helyi tiszások megosztottak. Listán a Tiszára szavaznak majd, de sokan biztosították arról, hogy egyéniben rá szavaznak majd. „Ők azt kérik most, hogy együtt rendezzük Magyar Péterrel a jelöltállítás kérdését.”

Kunhalmi végül arról is beszélt, hogy egy esetleges választási vereség esetén is a politika területén szeretne maradni, mert meggyőződése, hogy nincs jó társadalom baloldal nélkül.