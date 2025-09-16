Meghalt Robert Redford

A legdögösebb szőke férffi halt meg. Fotó: LANDERS ROBERTS PRODUCTIONS/Collection ChristopheL via AFP

89 évesen, Utah állambeli otthonában, álmában meghalt az amerikai mozi egyik legnagyobb legendája, Robert Redford. Dögös színészsztárnak és szexszimbólumnak indult, majd sikeres rendező és az amerikai független film egyik legfontosabb támogatója-szervezője lett belőle.

Az 1936-os születésű, kaliforniai származású színész gólyaként annyit ivott, hogy elvették az ösztöndíját és kibukott az egyetemről, utána Európában utazgatott, majd New Yorkban festészetet és színészmesterséget tanult. Az ötvenes évek végétől lépett fel színpadon, majd a hatvanasok elején kapott több tévészerepet, aztán gyorsan eljött a filmsztárság kora.

A hatvanas-hetvenes években forgatta legendás filmjeit. Legelső filmjében, az 1960-as Tall Storyban együtt debütált Jane Fondával és később is jellemző volt, hogy kora nagy színésznőivel szerepelt együtt. Fondával forgatta a Mezítláb a parkbant (1967), Barbra Striesanddal az Ilyenek voltunkot (1973), Meryl Streeppel pedig a Távol Afrikátólt (1985).

Dustin Hoffmannal az Elnök emebereiben. Fotó: WARNER BROS. - WILDWOOD ENTERPRI/Collection ChristopheL via AFP

Ebben az időszakban olyan filmekben volt főszereplő, mint a Keselyű három napja (1975), a Nixont megbuktató újságírókról szóló Az elnök emberei (1976) vagy a Butch Cassidy és a Sundance Kölyök” (1969). Érdekesség, hogy bár kora legnagyobb globális filmsztárjai és legjobbnak tartott színészei közé tartozott, színészként Oscar-jelölést kizátólag az 1973-ban bemutatott, Paul Newmannel közös A nagy balhé miatt kapott.

Amikor a negyvenes éveiben rendeztni kezdett, bezzeg az első próbálkozásra 3 Oscart, közte a legjobb filmét nyerte el 1980-ban a Hétköznapi emberekkel. Magának való fickó volt. erős elképzelésekkel, így történhetett meg, hogy 1992-ben a fiatal Brad Pittel a főszerepben műlegyező horgászat témakörében forgatta le minden idők legmagasabb minőségű pecás filmjét, a Folyó szeli kettét. A 94-es Quiz Showt négy Oscarra jelölték.

De az amerikai független film támogatójaként sem volt kisebb figura, 1991-ben megalapította. Sundace Intézezet majd egy halódó kis fesztivált átvéve létrehozta a legnagyobb független filmes fesztivált, a Sundance-et.