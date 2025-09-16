Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi

Újabb mérföldkőhöz érkezett az immár személyesen Orbán Viktor által irányított választási kampány. A miniszterelnök friss Facebook-posztjában tényként ír arról, hogy valaki a Tiszából fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot. Bár magában a posztban nem nevezi meg az illetőt, az első kommentbe odatette a Mandiner linkjét, amiből kiderül, hogy Ruszin-Szendi Romuluszra gondolt.

Eredetileg az Origón jelent meg hétfőn az a Mandiner által is átvett videó, ami alapján a kormánypropaganda és a miniszterelnök azt harsogják, hogy a volt vezérkari főnök fegyverrel az oldalán beszélt valahol.

Így bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet. Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen. Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.

Orbán Viktor kampánystábja itt fegyvert lát.

Azonnal látszik, hogy ez a „fegyver” lesz a Fidesz-kampány következő témája, hiszen Tállai András is azonnal posztolt róla.

Orbán a posztjában – hasonlóan az Origóhoz és a Mandinerhez – külön kiemelte, hogy Ruszin-Szendi egy fórumán arról is beszélt, hogy „viszket a tenyere”:

„De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere.”

- írta a miniszterelnök.

Az Origo egyik cikke szerencsére linkeli, hogy itt mire gondolt a Fidesz-kampány és a miniszterelnök. Ruszin-Szendi Romulusz egy siófoki fórumán említette a viszkető tenyerét, csakhogy a kormánypropaganda által sugallttal éppen ellenkező értelemben és szándékkal. A beszéde vonatkozó részében Ruszin-Szendi arra kérte a Tisza szimpatizánsait, hogy ha mostanában bármiféle - jellemzően verbális - provokáció éri őket, ne reagáljanak, ne ugorjanak be annak. Ekkor mondja azt, hogy neki is viszket néha a tenyere, és ő még ki is van képezve a reagálásra, de ő sem tesz így, és másokat is arra kér, különben olyanokká válnának, mint ők, vagyis a fideszes provokátorok. Ez a rész 27:37 tájától indul az alanti videóban:

Orbán Viktor, aki évek óta szinte kizárólag apokaliptikus háborús képekben beszél, így fejezi be posztját: „Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!”