Orbán egyik lánya villát vett Orbán másik lányának egyik fontos emberétől

Szokira-Orbán Sára kétezer négyzetméteres hűvösvölgyi telken álló villájának előző tulajdonosa az a Guller Zoltán, aki a Magyar Turisztikai Ügynökséget és a Szerencsejáték Zrt.-t is vezeti – derül ki Hadházy Ákos független képviselő legújabb posztjából. A képviselő szerint más hirdetések alapján egy ilyen villa nagyjából 4-500 millió forintot érhet.
Egy ilyen házra Szokira-Orbán Sárának a saját, nagyjából tízmilliós nyereséggel üzemelő (a Tiborcz-cégbirodalomhoz köthető) vállalkozásából valószínűleg nem futhatta, Hadházy azzal viccelődik, hogy azt is biztos Orbán Viktor apja, Győző állta a bányáiból befolyt bevételekből. Azt azért érdemes hozzátenni, hogy a tulajdoni lap alapján férjével, Szokira Tamással együtt vették meg a lakást.
„Orbán Sárának nem kell az Otthon Start és a luxus villáját egy állami százmilliárdok felett rendelkező NER-figurától vette. Ha tízmillióval olcsóbban a piaci árnál, az tízmilliós korrupcióval. Ha több százmillióval olcsóbban, az több százmilliós korrupció” – írta Hadházy.
A ház a tulajdoni lap alapján 2022 közepén került a Szokira-Orbán családhoz. Előtte Guller Zoltán tulajdonában volt, aki korábban annak a Magyar Turisztikai Ügynökségnek (MTÜ) volt a vezetője, amely milliárdokat osztott szét turisztikai projektekre. Az osztogatás idején az MTÜ tanácsokat kapott Orbán Ráheltől, illetve Orbán Ráhel barátjának vállalkozásától.
Guller az MTÜ mellett 2025-től már a szintén közpénzmilliárdokon ülő Szerencsejáték Zrt.-t is vezeti, de volt korábban a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. vezérigazgatója, valamint az állami felvásárlások után a Vodafone és a Budapest Airport igazgatóságába is bekerült. Érdemes megemlíteni, hogy a Vodafone-t (azóta One Magyarország) a kormány azzal a közös 4iG-vel közösen vásárolta fel, amelynek tulajdonosa Jászai Gellért – őt fotóztuk le idén tavasszal egy Maldív-szigetekről visszatérő gépről leszállva Szokira-Orbán Sára és férje, Szokira Tamás társaságában.
Orbán Sára cége egy olyan művészeti projektben adhatott tanácsot, ami az MBH Bank alapítványához kötődik. Szakmai körökben úgy tudják, Orbán második legidősebb lánya évek óta érdeklődik a képzőművészet iránt.
De megtartja pozícióját a Magyar Turisztikai Ügynökségnél is.
A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.