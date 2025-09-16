Orbán egyik lánya villát vett Orbán másik lányának egyik fontos emberétől

Szokira-Orbán Sára kétezer négyzetméteres hűvösvölgyi telken álló villájának előző tulajdonosa az a Guller Zoltán, aki a Magyar Turisztikai Ügynökséget és a Szerencsejáték Zrt.-t is vezeti – derül ki Hadházy Ákos független képviselő legújabb posztjából. A képviselő szerint más hirdetések alapján egy ilyen villa nagyjából 4-500 millió forintot érhet.

Egy ilyen házra Szokira-Orbán Sárának a saját, nagyjából tízmilliós nyereséggel üzemelő (a Tiborcz-cégbirodalomhoz köthető) vállalkozásából valószínűleg nem futhatta, Hadházy azzal viccelődik, hogy azt is biztos Orbán Viktor apja, Győző állta a bányáiból befolyt bevételekből. Azt azért érdemes hozzátenni, hogy a tulajdoni lap alapján férjével, Szokira Tamással együtt vették meg a lakást.

Orbán Sára és férje, Szokira Tamás 2022. május 16-án, a miniszterelnök legutóbbi beiktatásán. Fotó: Németh Dániel/444

„Orbán Sárának nem kell az Otthon Start és a luxus villáját egy állami százmilliárdok felett rendelkező NER-figurától vette. Ha tízmillióval olcsóbban a piaci árnál, az tízmilliós korrupcióval. Ha több százmillióval olcsóbban, az több százmilliós korrupció” – írta Hadházy.

A ház a tulajdoni lap alapján 2022 közepén került a Szokira-Orbán családhoz. Előtte Guller Zoltán tulajdonában volt, aki korábban annak a Magyar Turisztikai Ügynökségnek (MTÜ) volt a vezetője, amely milliárdokat osztott szét turisztikai projektekre. Az osztogatás idején az MTÜ tanácsokat kapott Orbán Ráheltől, illetve Orbán Ráhel barátjának vállalkozásától.

Guller az MTÜ mellett 2025-től már a szintén közpénzmilliárdokon ülő Szerencsejáték Zrt.-t is vezeti, de volt korábban a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. vezérigazgatója, valamint az állami felvásárlások után a Vodafone és a Budapest Airport igazgatóságába is bekerült. Érdemes megemlíteni, hogy a Vodafone-t (azóta One Magyarország) a kormány azzal a közös 4iG-vel közösen vásárolta fel, amelynek tulajdonosa Jászai Gellért – őt fotóztuk le idén tavasszal egy Maldív-szigetekről visszatérő gépről leszállva Szokira-Orbán Sára és férje, Szokira Tamás társaságában.