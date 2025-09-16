Ruszin-Szendi a fegyverügyről: Van engedélyem, fenyegettek, hordtam fegyvert, de már nem ez a helyzet

Fotó: Németh Dániel/444

Facebook-posztban reagált Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza párt katonapolitikusa, miután Orbán Viktor miniszterelnök is kiposztolta a kormánymédia állítását, miszerint Ruszin-Szendi pisztolytáskával az oldalán tartott lakossági fórumot. Ezt egy, az Origón közölt videó alapján mondta Orbán, amiről nem tudni, hol és mikor készült, és amin annyi látszik egyértelműen, hogy a képen nem látható személyhez vagy személyekhez egy szobában beszélő extábornok dzsekije egy helyen hullámot vet, de az sem világos, hogy ez sima anyaggyűrődés, vagy van-e alatta valami, például fegyvertok.

Ruszin-Szendi a posztját azzal kezdi, hogy: „Az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből. Most újabb feljelentés érkezett ellenem, ebben az esetben lőfegyverrel való visszaélés miatt vádolnak alaptalanul.”

Utána arról ír, hogy van lőfegyverviselési engedélye, és hogy miután „felvállalta a politikai nézetét”, számtalan fenyegetést kapott. Majd arra utal, hogy a fenyegetések miatt egy ideig valóban hordott magánál lőfegyvert, amiről egyébként nem beszélt a Tisza vezetőivel:

„Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is.”

De ez Ruszin-Szendi szerint már nincs így, mivel megfelelő védelmet kapott: „Mostanra odáig jutottunk, hogy a TISZA fokozott személyi védelmet kell biztosítson számomra. Azóta nem hordom az önvédelmi eszközömet.”

A párthoz közelálló forrásból, de nem Ruszin-Szenditől úgy tudjuk, hogy a fenti mondatban szereplő „azóta” kitételt úgy kell érteni, hogy a politikus már hónapok óta nem jár önvédelmi fegyverrel.

A poszt nem tér viszont ki arra, hogy a kormánymédiában közölt felvétel mikor és milyen alkalmon készült, és hogy a dzseki alatt akkor viselt-e fegyvert. Amit a vonatkozó szabályok szerint egyébként közterületen, nyilvános helyen és közlekedési eszközökön is megtehet az engedély birtokában, ha rejtve hordja az önvédelmi fegyverét.

Posztját Ruszin-Szendi azzal zárja, hogy ők olyan országot fognak építeni, ahol nem uszítanak magyart a magyar ellen, és amely az emberségre épül.

Update: Megtaláltuk, az Orbánék által emlegetett felvétel idén május 8-án készült a Kobak Klub szeghalmi eseményén, ami pódiumbeszélgetés volt a helyi művelődési központ színpadán: