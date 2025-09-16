Saját személye elleni, nőellenes támadásnak tekinti Dobrev Klára, hogy a Direkt36 megírta Gyurcsány Ferenc hűtlenségét

„Amikor már nem tudnak egy nőt a teljesítménye alapján támadni, akkor húzzák elő a frizuráját, a kilóit, az öltözködését és a magánéletét. És nem csak a politikában. (..) Ez történik most is. A Direkt36 nem a munkámról, nem a döntéseimről ír cikket, hanem a magánéletem legmélyebb részeivel a méltóságomat próbálják célba venni.”

Többek között ezzel reagált Dobrev Klára egy friss Facebook-posztban arra, hogy a Direkt36 nagy cikkben tárta fel, hogyan járult hozzá Gyurcsány házastársi hűtlensége, párton belüli beosztottjával éveken át folytatott szerelmi viszonya, illetve Dobrevtől történt magánéleti és politikai eltávolodása a DK mint párt meggyengüléséhez és a magyar politika ellenzéki térfelének alapvető átrendeződéséhez.

Dobrev Klára Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Bár a hűtlenség a magánélet része, a DK két vezetőjének magánéleti vihara ebben az esetben komoly politikai-közéleti következményekkel járt, és alapvető hatása lehet a 2026-os választások eredményére is, így releváns tényezőnek számít. Dobrev egyébként saját maga tette nyilvános témává kettejük kapcsolatát, hiszen május 8-án az érintett helyett ő jelentette be Gyurcsány Ferenc visszavonulását a közélettől, és abban a Facebook-posztban ő számolt be arról, hogy elválnak. A DK elnöke most már annyira dühös arra, aki megemlíti a témát, hogy mostani bejegyzésében a fideszes szóhasználatot átvéve „magát függetlennek nevező sajtónak” nevezi a Direkt36 cikkét átvevő lapokat.

A magánélete védelmében írott posztját Dobrev egy, a tízéves fiával közös, érzelmes fotóval illusztrálta – mivel a bejegyzés azzal kezdődik, hogy ma este lesz egy nehéz beszélgetése vele. A fotó két szereplőjét hátulról látjuk.