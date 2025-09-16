Spanyolország nem veszt részt az Euróvízión, ha Izrael is ott lesz

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az öt nagy euróvíziós ország közül Spanyolország az első, amelyik bejelentette, hogy nem vesz részt a 2026-os dalfesztiválon, ha azon Izrael is ott lesz. Korábban ezt már bejelentette Szlovénia, Írország és Hollandia.

A spanyol állami műsorszolgáltató, az RTVE igazgatótanácsának tagjai többségi szavazással úgy döntöttek, hogy bojkottálják a versenyt, ha Izrael is a részt vevő országok között lesz jövőre.

Ezzel Spanyolország lett az első a „nagy ötös” Eurovíziós országok közül – ezek azok, amelyek a legnagyobb pénzügyi hozzájárulást nyújtják a rendezvényhez; a többi: Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság –, amely ilyen lépésre szánta el magát válaszul Izrael gázai offenzívájára, amely már a szárazföldön is megindult.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Az RTVE közleményében az áll: „Az RTVE júliusban kérte az EBU-tól (azaz az Eurovíziós Dalfesztivált szervező Európai Műsorszolgáltatók Szövetségétől), hogy folytassanak komoly és mélyreható vitát Izrael jövő évi részvételéről. Spanyolország kérését más országok is támogatták.”

A közlemény szerint a 2026-os rendezvénytől való visszalépésről szóló javaslatot 10 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el. A következő Eurovíziós Dalfesztivál 2026 májusában, Bécsben rendezik meg. Az Eurovízió a világ egyik legnagyobb televíziós eseménye, amelyet több mint 160 millió néző követ.

Oroszországot 2022-ben, Ukrajna inváziója után kizárták a versenyből (ők azóta saját Eurovíziót indítottak Intervízió néven), de Izrael az elmúlt két évben továbbra is részt vett, noha egyre erőteljesebb nemzetközi aggodalmak fogalmazódnak meg a gázai offenzívájával kapcsolatban.

Spanyolországban nagyon erősek az Izrael-ellenes hangok, legutóbb palesztinpárti tüntetők szakították félbe a spanyol Vuelta kerékpárverseny utolsó szakaszát. (Guardian)

külföld eurovíziós dalfesztivál részvétel Izrael háború dalfesztivál spanyolország
Kapcsolódó cikkek

CNN: Izrael megindította a szárazföldi hadműveletet Gázaváros ellen

Miután az izraeliek hétfőről keddre virradó éjjel intenzív légicsapásokkal támadták Gázavárost.

Molnár Kristóf
háború

Az USA Michael Jackson állítólagos eltitkolt gyerekét indítja az orosz Eurovízión

Soha még csak álmodni sem mertem volna arról, hogy ezt a mondatot le fogom írni.

Diószegi-Horváth Nóra
ZENE

Palesztinpárti tüntetők szakították félbe a spanyol Vuelta kerékpárverseny utolsó szakaszát

A tüntetések nemcsak az utolsó szakaszt érintették, hanem már korábban a verseny több részét is le kellett rövidíteni a különböző útblokádok és a tiltakozók miatt.

Jelinek Anna
külföld