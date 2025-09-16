Terézváros kötvényeket vásárol, hogy a megtakarításaikat ne kelljen befizetniük az államkincstárnak

„Az állam helyett Terézváros működését finanszírozzuk, azaz nem adjuk át a kerület pénzét az államnak, hanem kötvényt vásárolunk belőle, amit a terézvárosiak javára kamatoztatunk” – írja Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere a Facebookon.

A terézvárosi önkormányzat rendkívüli ülésén meghozott döntés előzménye, hogy október 1-től kötelező a megyei jogú városoknak, Budapestnek és a fővárosi kerületeknek az előző évi költségvetési kiadásaik 5 százalékát meghaladó, napi működéshez nem szükséges pénzüket átutalni a Magyar Államkincstárnak.

„A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy saját számláinkon összességében közel 1 milliárd forint maradhat, a további szabad pénzeszközt a Magyar Államkincstárnál vezetett ún »többletnyilvántartó« számlára kell utalnunk” - írja Soproni.

A polgármester szerint a szolidaritási adó után ez újabb veszteség lenne az önkormányzatnak, ráadásul az államkincstárnál álló pénz nem kamatozna.

Soproni Tamás Fotó: Németh Dániel/444

„Nekünk ez átlagosan évi 1 milliárd forint bevételkiesést jelentene kapásból. A másik baj az, hogy nem a mi számlánkon állna a pénz, arra meg már láttunk példát, hogyan eistandol a kormány magán vagy önkormányzati vagyont akár egy éjszakai jogszabálymódosítással” – vélekedik.