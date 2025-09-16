Tizenöt NB II.-es klub nehezményezi, hogy az MLSZ a cigányozást áttette a rasszista kategóriába

A Budapest Honvéd szervezésében 15 NB II.-es klub képviselője gyűlt össze, hogy egyeztessen a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) több rendelkezése miatt, többek között a fegyelmi szabályzat átírása miatt – számolt be a Nemzeti Sport.

A klubok ugyanis vitatják, hogy a szurkolói szabályzatban a „cigányozást” a korábbi „obszcén, becsmérlőnek” minősített kategóriából a MLSZ áthelyezte, és már „rasszista” kifejezésnek titulálja.



Fotó: HESHAM ELSHERIF/NurPhoto via AFP

A klubok képviselői szerint „jelenleg nincsen olyan eszköz a kezükben, amellyel megakadályozhatnák, kiszűrhetnék a rasszistának titulált szurkolói bekiabálásokat”. Úgy vélik:

„A futball populáris sport, és egyebek mellett a társadalmi rétegek magas reprezentációja miatt a lelátókon soha nem lesz csend a mérkőzéseken.”

A FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében, ezek közé tartozik a „cigányozás” és a „buzizás” is. A Magyar Labdarúgó Szövetség a világbajnoki selejtezők előtt is arra kérte a magyar drukkereket, hogy felejtsék el a cigányozást és a buzizást.