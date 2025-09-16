Trump szerint újabb venezuelai kábítószer-szállító hajót támadott az amerikai hadsereg, hárman meghaltak

Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy az amerikai hadsereg csapást mért egy állítólagos venezuelai drogkartell kábítószert szállító hajójára. Az amerikai elnök szerint 3 ember meghalt a támadásban. Trump posztja mellé egy rövid, „titkosított” feliratú videót is feltöltött, amin egy hajó felrobbantása, és tűzre lobbanása látszik.

Az elnök nem sokkal a posztja után azt mondta, bizonyítékuk van rá, hogy a hajó kábítószert szállított. „Csak meg kell nézni a rakományt, ami szétfröccsent az óceánba. Nagy zsákokban kokain és fentanil.” Egyértelmű bizonyítékot ugyanakkor egyelőre nem szolgáltatott rá, hogy a hajó tényleg drogot szállított volna. A Reuters a mesterséges intelligencia segítségével ellenőrizte a videót, de a felvétel elmosódott volt, így nem tudták meghatározni, hogy manipulálták-e a videót.

A venezuelai kormány egyelőre nem kommentálta a támadást. Órákkal Trump bejegyzése előtt viszont azt nyilatkozta Nicolás Maduro venezuelai elnök, hogy a két ország között a közelmúltban történt incidensek „agressziónak” minősülnek. A két kormány közötti kommunikáció pedig nagyrészt megszakadt.

Trump a támadás után arról is beszélt, hogy a jövőben akár szárazföldi műveleteket is végrehajthatnak a venezuelai drogcsempészek ellen. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter pedig azt írta az X-en, hogy „nyomon követjük, megöljük őket, és felszámoljuk a hálózataikat az egész féltekénken – az általunk választott időpontokban és helyeken.”

Donald Trump Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Az amerikai kormány először szeptember 2-án mért csapást venezuelai kábítószer-szállító hajóra. Az akcióban 11 ember halt meg. Az amerikaiak szerint mindannyian a Tren de Aragua bűnszervezet tagjai voltak. A venezuelai kormány viszont tagadta az állítást. Az amerikai hadügyminisztérium egyébként a mai napig nem hozta nyilvánosságra, hogy milyen típusú kábítószereket szállított a hajó, és milyen fegyvereket használtak az akcióban.

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben egyre nagyobb katonai és politikai nyomást helyezett Maduro elnökre. Többek között azzal, hogy 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információval szolgálnak a letartóztatásához. Maduro válaszul bejelentette, hogy Venezuela fegyveresen lép fel minden amerikai katonai beavatkozási kísérlet ellen.

Trump venezuelai drogháborújáról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via Reuters)