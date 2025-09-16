Világbajnoki bronzérmes a kalapácsvető Halász Bence

Halász Bence bronzérmet szerzett a kalapácsvetés keddi döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. A versenyt a kanadai olimpiai és vb-címvédő Ethan Katzberg nyerte, második a német Merlin Hummel lett.

Halász Bence a férfi kalapácsvetés selejtezőjében. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az olimpiai ezüstérmes és kétszeres vb-harmadik Halász a vb egyik esélyese volt, az idei szezonban a legjobb formát mutatta a mezőnyből. Az évet 80,92 méteres egyéni csúccsal kezdte meg, a nyáron viszont már stabilan 81 feletti eredményeket ért el, az augusztusi Gyulai Memorialon pedig 83,18 méteres egyéni csúcsot dobott, ami a vb-ig világ idei legjobbja volt.

Halász és Katzberg is simán jutott döntőbe, előbbi 78,42 métert, utóbbi 81,85 dobott hétfőn. A selejtező távolság 76,50 méter volt, ezt a két másik magyar, Rába Dániel és Szabados Ármin is megdobta.

A keddi döntőben Katzberg 82,76-tal, míg Halász 81,51-gyel kezdett, de egy váratlanul nagy dobással (82,77) a német Hummel zárta az első kört az élen. Aztán a kanadai a második körben szinte el is döntötte a versenyt, egy óriási, 84,70-es világbajnoki rekordot dobott. Az ezüstéremért Halász és Hummel csatázott. A magyar versenyző a harmadik körben 82,69-et dobott, amivel ugyan megközelítette Hummel első körös eredményét, de nem tudta megelőzni. Hummel a későbbiekben már nem javított, de így is megőrizte a második helyét.

Halásznak ez a harmadik világbajnoki bronzérme. Rába Dániel végül a 11., Szabados Ármin a 8. helyen végzett. (via MTI)