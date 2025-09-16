Visszaszólt az MLSZ Kubatov Gábornak

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke (középen) és Kubatov Gábor (jobbra) a Puskás Aréna nyitóünnepségén 2019. november 15-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az úgynevezett magyarszabályt kritizáló Kubatov Gábor valójában nem is az MLSZ-szel, hanem a magyar kormánnyal vitázik – áll abban a közelményben, amit az MLSZ délután tett közzé. A szöveg valójában a Kubatov és Csányi Sándor közötti, egyre durvuló és egyre érthetetlenebb konfliktus újabb fejezete.

A friss közlemény így veti fel a témát:

„A Ferencváros elnöke az elmúlt időszakban több alkalommal is arról beszélt, hogy nem ért egyet az MLSZ által bevezetett, a magyar labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó szabállyal. Kubatov Gábor azonban sajnos egyetlen nyilatkozatában sem fejti ki az igazság minden részletét: nem tudja, nem akarja vagy nem meri belátni, hogy valójában nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal áll vitában.”

Majd a következőképp magyarázza a szerinte valós helyzetet:

„Az MLSZ magyarszabálya – amelyet a klubok képviselői és a közvélemény már régen megismerhetett – ugyanis csak a jövő évtől, a 2026/27-es bajnokságban lép hatályba, szemben a sportkormányzat döntésével, amely az akadémiákat üzemeltető kluboktól már ettől a bajnoki évtől megköveteli a magyar labdarúgók szerepeltetését.”

A szöveg zárlata ezután megismétli, hogy nem ők Kubatov kritikáinak igazi címzettjei:

„Felhívjuk tehát a Ferencváros elnökének és szurkolóinak – továbbá a mondatait közvetítő és figyelő nyilvánosságnak is – a figyelmét, hogy Kubatov Gábornak ezt a vitát ma nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal kellene lefolytatnia.”

A tényeket tekintve az MLSZ közleménye igazat állít.

Az általában magyarszabályként ismert előírás ugyanis valójában két, egymástól teljesen független szervezet két eltérő előírása. Az MLSZ magyarszabályának értelmében az az NB1-es csapat, amelyik minden meccsén 5 magyarral áll ki, akik közül legalább egy 21 évesnél fiatalabb, bónusztámogatást fog kapni azokhoz a klubokhoz képest, amelyek kevesebb magyart szerepeltetnek. Ez az az előírás, amiről az MLSZ a mostani szövegben azt jelzi, hogy csak egy év múlva lép érvénybe. Egész pontosan egyébként az a helyzet, hogy a dolog már az idén is érvényes, de van egy év átmeneti időszak a bevezetésében.

A másik – és szigorúbb – magyarszabályt nem az MLSZ, hanem a tőle független, a kormány fennhatósága alá tartozó, a 9 államilag finanszírozott kiemelt fociakadémiát felügyelő NSMI nevű szervezet hozta. Amit az a Schmidt Ádám sportállamtitkár felügyel, aki közvetlenül Orbán Viktornak jelent. Ez a szabály nem friss, már 2 éve érvényben van. Ennek a szabálynak az a lényege, hogy azok a csapatok, amelyek akadémiáit az állam keményen támogatja – 7 ilyen van az NB I.-ben a 12 csapatból – csak akkor kapják meg az elképzelhető legnagyobb támogatási összeget, ha teljesítenek 2 feltételt: egyrészt meccsenként 5, tetszés szerinti korú magyart pályára küldenek és ezen belül a 21 év alattiak összesített idénybeli játékideje meghalad egy bizonyos mennyiséget. Ami a gyakorlatban a legtöbb csapat esetében akkor teljesül, ha meccsenként két fiatalt is a pályára küldenek, nemcsak egyet. Ehhez a szigorúbb és már érvényben lévő szabályhoz tehát nincs köze az MLSZ-nek.

Kubatov Gábor magyarszabály elleni kirohanásaiban nem is az az igazán meglepő, hogy milyen durva hangon kommunikál Csányi Sándor MLSZ-elnökkel, hanem hogy valójában végig a Fidesz-beli főnökével, Orbán miniszterelnökkel vitatkozik. Mint az imént levezettük, a kettes számú fiatalszabály formailag is Orbán Viktor irányítása alatt áll. De az egyes számú, MLSZ-féle szabályról is tudható, hogy az a lényegét tekintve Orbán Viktor alapötletére épül, amit maga a miniszterelnök is elmesélt korábban.