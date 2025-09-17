A perui hatóságok 1400 turistát menekítettek ki Machu Picchuból a tüntetések miatt

Peruban mintegy 1400 turistát evakuáltak éjszaka a Machu Picchuhoz vezető vasútállomásról, miközben további 900 ember keddre is ott rekedt, mert tüntetők eltorlaszolták a síneket – írja a France24.

Fotó: CAROLINA PAUCAR/AFP

A lakosok követelik, hogy a PerúRail üzemeltesse a vasútállomástól a romvárosig az utasokat szállító autóbuszokat is, miután lejárt az előző cég harmincéves engedélye. A beszámolók szerint több rendőr megsérült az éjszakai összecsapásokban, amikor a hatóságok rövid időre szabaddá tették a vasúti pályát.

„Az éjszaka folyamán körülbelül 1400 turistát sikerült kimenekíteni, mielőtt keddre ismét eltorlaszolták az utat”

– mondta Desilu Leon turisztikai miniszter az RPP rádiónak. Az ott rekedt turistáknak a hatóságok azt tanácsolták, hogy gyalogoljanak órákon át, amíg elérnek egy vonathoz vagy más közlekedési lehetőséghez.

Peru legnevezetesebb turistalátványossága, az inka romváros 1983 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján, átlagosan napi 4500 turista látogatja. A romvároshoz az onnan 110 kilométerre fekvő Cuscóból, az inka birodalom egykori fővárosából vonattal lehet eljutni. Leon szerint hamarosan egyeztetés lesz a helyi hatóságok és szakszervezetek részvételével, hogy megoldást találjanak a lakossági követelésekre.