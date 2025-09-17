A svéd miniszterelnök Orbánt idézve emlékeztette Orbánt, hogy a szabadság mindig nyugatról jön

„Az olaj keletről jöhet, de a szabadság mindig nyugatról jön” - Orbán Viktort idézve üzent vissza Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a magyar kormányfőnek. Kristersson azután írt hosszú, történelmi példákat felvonultató levelet az X-re, hogy Orbán szerdán másodszor is az „összeomló Svédországról” posztolt.

Kristersson azt írta, tudja, hogy választási kampány folyik Magyarországon, és ezúttal valódi kihívója van Orbánnak. A svédek azonban nem avatkoznak bele a kampányba, aminek nem is akarnak a részesei lenni.

Kristersson szerint Svédország mindig is Magyarország barátja volt. Történelmi példaként felhozta a zsidómentő Raoul Wallenberg budapesti svéd nagykövetet és az 1956-os magyar menekülteket befogadó svéd társadalmat.

„A demokratikus államok akkor is segítették, és most is segítik egymást. Emellett kiállnak azok ellen az országok ellen, amik megpróbálnak másokat elnyomni. Ezért támogatjuk, akárcsak 1944-ben és 1956-ban, azokat a demokratikus országokat, amiket az orosz tankok megpróbálnak lerohanni. Akkor Magyarországról volt szó, ma Ukrajnáról van szó. És ha nem cselekszünk, holnap egy másik országról lehet szó.”

Ulf Kristersson Fotó: BENOIT DOPPAGNE/Belga via AFP

Kristersson azt írta, hogy emiatt a demokratikus elköteleződés miatt fejezték ki gyakran aggodalmukat az elmúlt években a magyarországi fejleményekkel kapcsolatban. „És ezért kérdezünk rá, amikor elmész kávézni ugyanannak az országnak a vezetőjével, amelyik 1956-ban elfojtotta honfitársaid szabadságharcát, és amelyik ma megtámadja a szomszédodat, Ukrajnát.”

Kristersson zárásként Orbán 2007-es, nyugati elköteleződés fontosságáról szóló idézetét másolta be. Ebben mondta azt a magyar miniszterelnök, hogy „az olaj keletről jöhet, de a szabadság mindig nyugatról jön”.

Orbán és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök üzengetése azután kezdődött, hogy a magyar miniszterelnök feltöltött az X-re egy részletet a Harcosok Klubja hétvégi edzőtáborában mondott beszédéből. Ebben azt állította, hogy Svédországban a bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak gyilkosként, az országban pedig több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért. Kristersson felháborító hazugságnak nevezte Orbán állításait. Emellett azt írta, hogy a magyar miniszterelnök szétrombolja a jogállamiságot.

Orbán letartóztatásokról szóló állítása nem volt igaz, már csak azért sem, mert Svédországban összesen 92 emberölés történt 2024-ben, és ezeknek is csak töredékét követték el nők. Az üzengetésbe Rétvári Bence belügyi államtitkár is beszállt.