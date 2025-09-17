Az Európai Bizottság megszüntetné az Izrael számára nyújtott szabadkereskedelmi kedvezményeket és szankcionálna két izraeli minisztert

Az Európai Bizottság bemutatta az Izrael elleni szankciókra tett javaslatát, amit Ursula von der Leyen szeptember 10-ei évértékelő beszédében ígért meg. A Bizottság azt javasolja, hogy az uniós tagállamok szüntessék meg az Izrael számára nyújtott szabadkereskedelmi kedvezményeket, és szankcionálják az emberi jogi jogsértéssel vádolt Bezalel Smotrich izraeli pénzügyminisztert és Itamar Ben-Gvir izraeli rendőrminisztert.

A Bizottság becslése szerint a szabadkereskedelmi kedvezmények megszüntetése az EU-ba irányuló izraeli export 37 százalékát érintené. A szankciókkal arra akarják kényszeríteni Izraelt, hogy változtasson a Gázai övezetben folytatott tevékenységén.

Ursula von der Leyen Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

A Bizottság szerint Izrael katonai offenzívája és az ebből fakadó humanitárius katasztrófa sérti az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot. Von der Leyen azt mondta, hogy „a Gázai övezetben naponta zajló szörnyű eseményeknek véget kell vetni.” A Bizottság elnöke azonnali tűzszünetre, a humanitárius segélyek átengedésére és a Hamász által fogva tartott összes túsz szabadon bocsátására szólított fel.

A Bizottság által javasolt szankciókat az uniós tagállamokból álló Európai Unió Tanácsának kell megszavaznia. A döntéshez a 27 tagállamból 15 jóváhagyása szükséges, az igennel szavazó tagállamoknak pedig együtt az EU népességének legalább 65 százalékát kell képviselniük. Ez a többség valószínűleg még nincs meg. Németország, Olaszország és több kisebb tagállam (köztük Magyarország) ugyanis ellenezheti a javaslatot. (via Süddeutsche Zeitung)