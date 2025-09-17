Az izraeli pénzügyminiszter szerint a Gázai övezet egy ingatlan-aranybánya

Bezalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter arról beszélt egy Tel Aviv-i ingatlankonferencián, hogy a Gázai övezet egy ingatlan-aranybánya, és már tárgyal az amerikaiakkal az övezet háború utáni felosztásáról.

Szmotrics azt mondta, hogy az izraeliek sok pénzt fektettek a gázai háborúba. Most meg kell nézniük, hogyan osztják fel a földeket. „A bontást, a város megújításának első szakaszát, már elvégeztük. Most már csak építenünk kell.”

Bezalel Szmotrics Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Donald Trump amerikai elnök korábban már többször beszélt arról, hogy a Gázai övezetet egy amerikai ellenőrzésű riviérává szeretné alakítani, a palesztin lakosság nagy részét pedig távozásra ösztönözné. Trump februárban egy mesterséges intelligenciával készített videót is posztolt a tervéről. A felvétel első pár másodperce a jelenlegi háborús állapotokat ábrázolta, aztán egy alagút átvezetett a luxusba és a fényűzésbe.

A Washington Post augusztus végén közzétette a kiszivárgott tervet, ami kitelepítené Gáza lakosságának nagyjából egynegyedét, és egy évtizedre amerikai ellenőrzés alá vonná az övezetet. A tervet az arab világ és a nemzetközi közösség nagy része is elutasította.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy Izrael nem tervezi újratelepíteni a Gázai övezetet, de kormányának szélsőjobboldali tagjai (köztük Szmotrics is) támogatják az újratelepítést. (via The Times of Israel)