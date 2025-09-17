Az orosz nagykövetség szerint az emlékhely felállítói bontották le titokban a Navalnij-emlékhelyet

A budapesti orosz nagykövetség a Facebookon reagált az Alekszej Navalnij-emlékhely ledózerolására.

A nagykövetség a bejegyzés elején kijelentette, hogy provokációnak tartja az emlékhelyet, amit „oroszellenes gondolkodású személyek egy csoportja” engedély nélkül állított fel. A nagykövetség szerint az említett csoport másfél éven keresztül rendszeresen gondoskodott az emlékhelyről, és „igyekezett azt a hamis látszatot kelteni a polgárokban, hogy igényt tartanak rá”.

De a csavar csak ezután jött. A nagykövetség ugyanis azt írta, hogy az emlékhelyet a felállítói maguk szerelték le, titokban. Azért, hogy ismét provokáljanak, az alkalmat kihasználva hangos gyűlést szervezzenek Oroszország elleni vádakkal, és követeljék egy állandó emlékmű létrehozását.

Az emlékhely kedd délután
Fotó: Kovács Bendegúz/444

A nagykövetség szerint „meglepően gyors” volt Soproni Tamás VI. kerületi polgármester reakciója. Soproni ugyanis azonnal támogatta az emlékmű felállításának ötletét, „de volt ideje egyeztetni a főpolgármesteri hivatallal, ami azt a benyomást kelti, hogy mindezek az akciók összehangoltak.”

A történtekből azt a következtetést vonta le a nagykövetség, hogy „az emlékhely körüli felhajtás, de még inkább az állandóvá tételére tett kísérletek” célja, hogy a nagykövetség körüli helyzetet a választási kampány részévé tegyék.

A budapesti orosz nagykövetséggel szemben található Navalnij-emlékhely kedden került be a hírekbe, miután megírtuk, hogy ledózerolták. Oláh János kutyapártos politikus kedd délután megpróbálta helyreállítani az emlékművet, egy Navalnij-képet és virágcsokrot helyezett ki. Viszont ezt szerdára valaki szintén eltüntette. Oláh szerdán másodszor is helyreállította az emlékhelyet.

