Dupla koncertet tart Beton.Hofi a Sportarénában

Mivel egy nap alatt szinte teljesen elfogytak a jegyek Beton.Hofi március 14-ére tervezett koncertjére, úgy döntöttek, hogy dupláznak, vagyis másnap is lenyomnak egy bulit a Papp László Sportarénában. A rapper azt írta, szeptember 18-án, 12:00-kor indul a jegyértékesítés a második napra.

Beton.Hofi is azok közé tartozik, akik az elmúlt években egyre erősebb rendszerkritikus üzeneteket fogalmazot meg a számaiban. A májusban megjelent Be vagyok zárva kifejezetten az ország idegállapotára próbál reflektálni.