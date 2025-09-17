Elismerte a honvédelmi miniszter: véletlenül meglőtte magát az egyik testőre Törökországban

Valóban lőtt sérülést szenvedett az egyik testőre, ismerte el Szalay-Bobrovniczky Kristóf azután, hogy Magyar Péter szerdán többször is tájékoztatást követelt arról, hogy „mi történt február 4-én Ankarában, ahonnan AIR MEDAVAC repülővel 3 orvos hozta haza lőtt sérüléssel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyik testőrét”.

„Annak pedig, hogy egy mindenkor hivatalban lévő minisztert a hatályos szabályok szerint hogyan védik, semmi köze nincs ahhoz, hogy egy tiszás politikus, egy exkatona közveszélyes módon, fegyverrel az oldalán mászkál az emberek között”

írta Facebook-bejegyzésében a miniszter, aki a magyar-török Védelmi Innovációs Munkacsoport alakuló ülésén vett részt akkor Ankarában. Hozzátette: