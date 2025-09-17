Elvették Szabó Tímea fizetését, mert a nők elleni erőszakról szóló vitára bevitt egy fotót az összevert Orosz Bernadettről

„Az Igazságügyi bizottság ma elvette a fizetésemet azért, mert felmutattam az összevert Orosz Bernadettről készült fotót a nők elleni erőszakról szóló vita kapcsán. Ilyen 15 éve nem fordult még elő” – írta a Facebookon Szabó Tímea párbeszédes országgyűlési képviselő.

Szabó Tímea „A kapcsolati erőszak elleni érdemi fellépésről és az áldozatok hatékony védelmét szolgáló intézkedésekről szóló” javaslatát mutatta be szerdán a parlamenti szakbizottságban.

„A parlamenti szakbizottság a mai ülésén Vejkey Imre (KDNP) elnök javaslatára kezdeményezte Kövér Lászlónál, hogy vonja le a fizetésemet azért, mert a nők elleni erőszak visszaszorításáról szóló határozati javaslatom kapcsán megmutattam a képen látható fotót, hogy hogyan nem védte meg az állam a 6 gyermekes Orosz Bernadettet a többszörösen őt a felismerhetetlenségig verő férfitól, sőt a bíróság még a büntetését is enyhítette arra hivatkozva, hogy »szegény« volt katonatiszt elvesztette az állását. Szégyen” – írta a képviselő, hozzátéve, hogy ezzel nem őt sértik meg, „hanem azt a 200 ezer magyar nőt, akik minden évben kapcsolati erőszakot szenvednek el”.

A Telex idézte a házszabályt, ami szerint ha valaki nem kér előzetesen engedélyt, akkor nem alkalmazhat szemléltető eszközt. Az országgyűlési törvény így fogalmaz:

38/A. § (1) Országgyűlés ülésén vagy bizottsági ülésen – a (2)–(3) bekezdésben meghatározottak kivételével – tárgyi, képi vagy hanghordozó útján történő szemléltetés (a továbbiakban: szemléltetés) nem alkalmazható.

(2) Az Országgyűlés ülésén történő szemléltetést a Házbizottság engedélyezi. Szemléltetés engedélyezésére vonatkozó kérelem legkésőbb a Házbizottság ülésének megkezdése előtt egy órával nyújtható be.

Áprilisban a Fővárosi Ítélőtábla egy év négy hónapra enyhítette a katonatiszt büntetését, aki 2019-ben szinte felismerhetetlenségig összeverte Orosz Bernadettet egy honvédüdülőben. Az ítéletre Orosz Bernadett úgy reagált, hogy most kapta a legnagyobb ütést, és lehet, hogy ezek után külföldre költözik, mert idehaza nem érzi magát biztonságban.