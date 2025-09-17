Epsteint és Trumpot ábrázoló képeket vetítettek a windsori kastély falára, őrizetbe vették őket

Négy embert vettek őrizetbe kedden, miután Donald Trumpot és Jeffrey Epsteint ábrázoló képeket vetítettek a windsori kastély falára – írja a Reuters. Trump kedden késő este érkezett Nagy-Britanniába és szerdán találkozik III. Károly királlyal a Londontól 40 kilométerre lévő kastélyban.

A tiltakozók előbb egy hatalmas transzparenst feszítettek ki Trump és Epstein fényképével a kastély közelében, majd több képet is kivetítettek az egyik torony falára. A rendőrség közleménye szerint négy felnőttet vettek őrizetbe rosszindulatú kommunikáció gyanújával az „engedély nélküli kivetítés” miatt, amit „nyilvános provokációnak” minősítettek. A négy személy továbbra is őrizetben van.

Szeptember 8-án az amerikai képviselőház demokrata politikusai nyilvánosságra hoztak egy állítólagos születésnapi köszöntőlevelet, amit Trump több mint húsz éve írt Epsteinnek. A levelet a kastély falára is kivetítették, Epstein áldozatainak fényképeivel, híradórészletekkel és rendőrségi dokumentumokkal együtt.

A 2008-ban elítélt Epstein az üzleti és politikai világ legmagasabb köreiben mozgott, ügyfeleinek fiatalkorú lányokat szállított, szexpartikat szervezett évtizedeken át. Halálát a hivatalos orvosszakértők öngyilkosságnak minősítették. Munkatársa, Ghislaine Maxwell jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti, mert tizenéves lányokat csábított Jeffrey Epstein körébe, ahol szexuálisan visszaéltek velük. Tavaly a Maxwell ügyében keletkezett bírósági iratokat nyilvánosságra is hoztak, ezekben Trump, Bill Clinton és András herceg is szerepelt, de az elnököt nem vádolják semmivel.

Az elmúlt hetekben viszont már Trump és Epstein kétségkívül létező kapcsolata áll a középpontban. A 2024-es elnöki kampány során Trump megígérte, hogy közzéteszi Epstein ügyfeleinek teljes listáját, de miután januárban hivatalba lépett, az igazságügyi minisztérium kijelentette, hogy ilyen lista nem létezik. Legutóbb az erősítette a Trump-Epstein pletykákat, hogy előkerült egy fotó, ami Jeffrey Epstein 50. születésnapjára készült, és amelyen Epstein egy DJ Trump aláírással ellátott csekket tart a kezében. A fotó mellett van egy kézzel írt szöveg is, mely szerint Epstein 22 500 dollárért „eladott” egy nőt Trumpnak.

