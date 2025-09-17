Farkastámadás ért nyaraló kislányt Görögországban

Egy fiatal farkast keresnek Görögország északi részén, miután támadás ért egy nyaraló külföldi kislányt - írja az MTI a görög ERT közszolgálati televízióra hivatkozva. A beszámoló szerint az állat pénteken támadt a gyerekre Néosz Marmarasz üdülőhely közelében a Halkidiki-félszigeten, a farkas megkarmolta és meg is harapta a kislányt, az állatot anyjának sikerült elkergetnie.



Fotó: OLIVER BERG/dpa via AFP

A szakértők szerint

egy fiatal állatról lehet szó, ami elvesztette ösztönös félelmét az embertől.

Vadkamerákat helyeztek ki, a helyiektől azt kérik, hogy sötétedés után és a kora reggeli órákban ne járkáljanak kutyával, gyerekkel a szabadban.