Gyurcsány gatyájában szórakozásból senki nem turkál

Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc a DK 2023. március 15-i rendezvényén, a színpad mögött Fotó: Bankó Gábor/444

Május 8-án Dobrev Klára bejelentette, hogy elválik férjétől, Gyurcsány Ferenctől, aki egyúttal lemond minden tisztségéről, és távozik a közéletből. A bombasztikus bejelentés a volt miniszterelnök eltakarodásáról magyarok millióinak évtizedes, olykor még tömegrendezvényeken is kiabált óhaját váltotta valóra. A választópolgárok jelentős részéből kitörő örömkiáltás azonban nem volt teljesen felszabadult, hiszen ott volt mögötte az értetlenkedés. Mi az isten történt?

Az ilyen kérdések megválaszolása a független magyar sajtó feladata. Szerencsére volt is egy szerkesztőség, az ilyen anyagokra specializálódott Direkt36, amely felvállalta ezt. Gondosan utánajártak az eseményeknek, négy hónap alatt felgöngyölítették a sztorit, és alapos, olvasmányos, szórakoztató cikkben publikálták, hogy mi vezetett a közel húsz éve kívánt eltakarodáshoz.

A cikk, amit minden magára adó lap, így a 444 is szemlézett, érezhetően sokat profitált abból, hogy a Gyurcsány-Dobrev páros által vezetett Demokratikus Koalíció a szakításnak és Magyar Péter felemelkedésének köszönhetően éppen szétesőben van. Így bőven akadt olyan forrás, aki a párt legbelsőbb köreiből információkat osztott meg a cikk két szerzőjével. Ennek is köszönhetően nemcsak az eltakarodás pontos okait ismerhetjük most meg, hanem olyan színes részleteket is, mint hogy Ágybavizelő Ferenc még az utolsó pártbeli fellépésén is előadta az elcsukló hangú politikus-primadonnát.

A Direkt36 cikkéből az is kiderül, hogy a május 8-i eseményekhez nemcsak a DK-nak nem kedvező tágabb politikai folyamatok vezettek, hanem Gyurcsány és Dobrev kapcsolatának megromlása is. Ebben részben politikai különbségek játszottak szerepet, valamint az is, hogy Gyurcsánynak évek óta viszonya volt pártja egyik munkatársával. Magyarul a beosztottjával.

Erre az egyébként a hosszú szövegben csak néhány bekezdést érdemlő, kétségtelenül kulcsfontosságú részletre repült rá a cikk megjelenése után a magyar közéleti nyilvánosság jelentős része. Felháborodott rajta mindenki Fekete-Győr Andrástól egészen Magyar Péterig, a sajtóetika Havas Henrik-szintű professzoraitól az utolsó közléskényszeres, földbuta influenszerig. Nagyjából mind ugyanazt mondták: bulvár, kattintásvadászat, magánélet szentsége.

Az igazság ezzel szemben az, hogy a Direkt36 nem szórakozásból turkált Gyurcsány Ferenc gatyájában, hanem mert ezt kívánták az újságírás elemi szabályai.